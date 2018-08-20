Они ходили в шипах и коже. Теперь им подражают даже рэперы

«Лента.ру» продолжает свой рассказ про эстетику субкультур и ее влиянии на мир моды. В прошлом материале мы говорили о современных хипстерах, а на этот раз речь пойдет о металлистах. Они адаптировали чужую эстетику и никогда не выходили из моды, не будучи при этом мейнстримом.

Происхождение термина «тяжелый металл» в музыке отлично известно: музыкальный критик Майк Сандерс впервые использовал его в рецензии, посвященной альбому Kingdome Сome группы Sir Lord Baltimore. Эвфемизм понравился другому критику — Лестеру Бэнгсу, который использовал его для описания творчества групп Led Zeppelin и Black Sabbath. Но корни термина куда старше — британские артиллеристы использовали его еще в XIX веке применительно к очень громкой канонаде, поэтому первоначально металлическим звуком называли просто громкое и ритмичное исполнение хард-рока.

Однако уже в 1970-е годы металл стал немыслим без электронного искажения риффов — «дисторшена». На протяжении всего десятилетия стиль целого ряда групп прошел эволюцию от психоделики к металлу, из-за чего сейчас их творчество называют хард-н-хеви, или психоделическим хеви-металом. К концу десятилетия музыкальный стиль окончательно оформился и потребовал собственного эстетического оформления.

Эстетика металлистов выросла из целого ряда родственных субкультур: рокеров, байкеров и лезер-боев. Кожаные куртки и жилетки, джинсы, камуфляжные штаны, тяжелые ботинки, — все это носили и до хеви-металлистов, но любители нового жанра умудрились создать оригинальный образ.

Создателем хеви-металлической эстетики принято считать фронтмена группы Judas Priest Роба Хэлфорда. Именно он первым появился на сцене в кожаной куртке, украшенной металлическими заклепками, шипами и цепями. По признанию певца, он взял за основу стилистику лезер-боев с их любовью к коже, а декор нашел в секс-шопах. В 1970-е годы так одевались только представители ЛГБТ-сообщества.

«Когда ты играешь по-настоящему тяжелые, колотящие, энергичные и наводящие ужас риффы, ты должен выглядеть подобающе», — объяснял свой имидж Хэдфорд. Впервые лидер Judas Priest появился в коже и металле во время турне группы в 1978 году. Стилистика Хэдфорда так понравилась другим коллективам, что вскоре ее переняли почти все лидирующие хеви-металлические коллективы.

Естественно, каждый при этом старался выделиться. Участники Motorhead разнообразили свой образ пулеметными лентами, Iron Maiden — шипастыми браслетами, а Saxon — спандекс. Новый материал, появившийся в середине 1970-х, быстро стал популярным среди металлистов особенно в Великобритании, но уже к середине следующего десятилетия сдал позиции.

Едва ли не единственными любителями спандекса остались глэм-металлисты, которых выделяют очень длинные, зачастую выпрямленные волосы, синтетические штаны и кожаные пальто и куртки. Еще одна черта, выделяющая глэм-металлистов среди представителей других направлений — обильное использование косметики. Довершают образ инструменты ярких цветов с рисунками и аэрографией.

По мере того как хеви-метал начал распадаться на отдельные направления, становился все многообразнее и внешний вид музыкантов и их фанатов. 1980-е годы привнесли в музыку анти-религиозные, анти-церковные и даже языческие мотивы. Все более популярной стала кельтская, древнегерманская и древнескандинавская мифология, что мгновенно отразилось на внешнем виде.

На футболках появились рунические надписи, а куртки стали украшать немецкими крестами. Отдельная история — дэт-металл. Тема смерти и окультизма сначала появилась в текстах, а затем и во внешнем виде. Изображения сатаны, пентаграмы, черепа, бархомет, черная месса и многие другие стали частью дэт-металлической эстетики.

Как и у любой другой субкультуры, у металлистов помимо музыки и эстетики есть еще и идеология. Последняя, впрочем, не несет в себе ничего оригинального и в той или иной степени характерна для всех контркультур — противопоставление себя обществу и мейнстриму. Главное, вокруг чего построена субкультура, — это музыка. И именно любовь к тем или иным ее направлениям связывает металлистов между собой. Поэтому концерты любимых исполнителей для них главное объединяющее событие, как совместный заезд для байкеров, курение марихуаны и медитация для растаманов или фестиваль для готов.

Концерт — это не только наслаждение музыкой, но и максимальное проявление своей свободы во внешнем виде и поведении. Конечно, многие носят металлические украшения, одежду из кожи и отращивают волосы и в повседневной жизни, но главным выходом в свет, безусловно, являются концерты любимых исполнителей. Именно на них и сами музыканты, и их поклонники показывают всю мощь эстетики хеви-метал.

Важность концертов привела к появлению посвященной им одежды. Группы стали выпускать футболки с особым принтом для каждого тура. За футболками последовали целые коллекции, приуроченные к концертным турам, и футболки в честь конкретного концерта. Так что выпуск специальных коллекций одежды в поддержку концертного тура, который сейчас наладили хип-хоп и поп-звезды, можно считать своего рода культурной экспроприацией.

Интерес к эстетике металлистов периодически возникал совершенно у разной публики. Так в 2013 году Канье Уэст попросил художника Уэса Лэнга разработать для турне Yeezus Tour логотипы и графику в стилистике металлистов. Лэнг не стал изобретать велосипед и просто использовал шрифт с логотипа группы Metallica, а графика явно вдохновлялась концертными постерами конца 1980-х годов.

Для мэйнстримового рэпера подобный интерес к классическому хеви-металу был необычен. Кроме того, Канье задал моду на дорогие, изготовленные по заказу футболки с необычными принтами в стиле хеви-метал среди популярных исполнителей. Металлические шрифты использовали для своих туров рэпер Pusha T, Джастин Бибер . Рэпер обратился к знаменитому иллюстратору Марку Риддику, который первым делом спросил, кто вообще такой Pusha T.

Тем не менее Марк разработал шрифты и графику для турне исполнителя Darkest Before Dawn. Риддик работает с такими коллективами, как Exodus, Morbid Angel и Rotting Christ с 1991 года. Также Марк помогал дизайнеру Джерри Лоренцо в работе над одеждой для турне Purpose Tour Джастина Бибера. Лоренцо отметил, что хотя и не считает себя «металхедом», но рад, что нишевая эстетика получила возможность обогатить мейнстримовую сцену.

«Лучше уж кто-то, кто разбирается в металл-сцене, создаст нечто подобное, чем человек, который вообще ничего не понимает в жанре», — прокомментировал свою работу с Бибером Риддик. Художник подвергся ожидаемой критике со стороны металлистов за сотрудничество с Джастином, так что решение о начале работы с канадцем далось ему нелегко.

Популярность обрели и классические футболки с названиями хеви-метал-груп. Например, Кендалл Дженнер появилась в футболке Slayer на вручении музыкальных наград MuchMusic Video Awards в 2014 году. Ветераны металл-сцены ответили прямо и жестко. Гитарист Slayer во время концерта на Лонг Айленде появился на сцене в фуболке с надписью: «Kill the Kardashians» — «Убей Кардашьянов».

Вслед за сценой эстетика хеви-метала ворвалась и на мейнстримовый подиум. В марте 2016 года Демна Гвасалия представил коллекцию осень-зима дома Vetements, вдохновленную британской группой The Sisters of Mercy, которая стояла у истоков хеви-метала. Учитывая, что Гвасалию в 2015 году регулярно видели в худи Yeezus, благодарить вновь нужно Канье Уэста.

Почин Vetements поддержали в Supreme — бренд показал свой коллаб с Black Sabbath. Лонгсливы, худи и футболки с надписями Black Sabbath и Sabbath Bloody Sabbath пришли будто из 1970-х.

А вот в H&M пошли другим путем. В 2015 году компания показала свою металлическую коллекцию, в которой на футболки, джинси, куртки, худи и лонгсливы были нанесены названия вымышленных хеви-метал-групп, а сами предметы коллекции напоминали традиционный мерчендайз металлистов. Впрочем, в коллекции были и коллабы с реальными коллективами. Шведы подписали соглашения с Metallica, Guns N’Roses и Slayer.

Сейчас кажется, что пик моды на «металлическую» эстетику прошел, но наверняка это не последнее ее возвращение в мейнстрим. Ведь, как известно, хеви-метал не бывает по-настоящему модным, но и никогда не выходит из моды.