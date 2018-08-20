В плюсе: 8 магазинов одежды, где точно можно найти крутую одежду для девушек plus-size

Девушкам размера «плюс» бывает проблематично подобрать стильные и молодежные комплекты в привычном масс-маркете, а идти в магазины вроде «Мадам XL» или «Пышка» совсем нет желания. WMJ.ru решил немного облегчить жизнь пышнотелым модницам и подготовил топ-8 идеальных магазинов и сайтов со стильными вещами от размера L и выше!

Violeta by Mango

Violeta by Mango — «дочка» знаменитого испанского масс-маркета. Размерный ряд начинается с европейского 42-го и заканчивается 60-м! К сожалению, не во всех городах открыты офлайн-бутики этого бренда, но кто остановит тебя сделать заказ онлайн, если ты уж очень влюбишься в вещицу?

Подобрать подходящий размер поможет размерная сетка, а если ты совсем сомневаешься, поищи вещи бренда на Lamoda.ru — на этом сайте можно сделать заказ с примеркой.

H&M plus-size

Еще один гигант масс-маркета обзавелся линейкой для девушек с формами. Ассортимент, конечно, несколько уже, чем у основной коллекции. Однако и там можно найти крутые вещи на каждый день, а также белье и купальники. Размерный ряд расширен до 4XL.

Покупательницы H&M предупреждают, что одежда сегмента «плюс» разлетается с полок и с сайта как горячие пирожки, поэтому лучше долго не думать, а покупать понравившиеся вещицы скорее!

ASOS Curve

Твой любимый онлайн-ритейлер позаботился и о стиле девушек размера «плюс». Именно там большинство пышнотелых красавиц любит покупать самые трендовые предметы гардероба. Размерная сетка начинается с 52-54-го размера и заканчивается 70-м, а вещи, кстати, практически не отличаются от тех, что представлены в стандартных размерах. На сайте можно найти и спортивную форму, и вечерние платья, и базовые вещи, и одежду для офиса. Возможно, если ты приноровишься заказывать одежду точь-в-точь своего размера, совсем забудешь об офлайн-шопинге.

Forever 21 Ассортимент этого британского масс-маркета ничуть не уступает предыдущим, большинство вещей практически без проблем можно найти в бутиках в крупных торговых центрах Москвы. Дизайнеры бренда не боятся предлагать девушкам с формами носить кроп-топы и мини-юбки, выпускают обтягивающие платья и сексуальные боди, а какие у них комплекты белья — просто загляденье!

11 Honoré

11 Honoré — это практически Farfetch для полных. Если ты не прочь оставить пару десятков тысяч рублей за стильные вещи от Jason Wu, Marc Jacobs, Michael Kors и не только — скорее выбирай понравившиеся модели. На сайте, кстати, помимо онлайн-магазина есть шопинг-гид и даже колонки с модными советами. Единственный минус — сайт полностью на английском и доставка до России обойдется недешево.

Torrid

Еще один американский сайт для девушек размера «плюс», но на этот раз в среднем ценовом сегменте — Torrid. Размеры доходят до 6XL, а выбор достаточно обширен. Кроме стильной и базовой одежды, на этом сайте ты сможешь найти множество забавных вещей, например в тематике Гарри Поттера или мультфильма «Мулан». Доставка в Россию возможна только DHL и может занимать больше двух недель.

Lane Bryant

Lane Bryant — самый популярный по всему миру plus-size-бренд. Практически каждая фигуристая модница в Instagram находит на сайте марки идеальные купальники, нижнее белье, а с недавних пор и базовые вещи. Одежда от Lane Bryant создается для смелых девушек, которые любят свое тело и не согласны прятать его от посторонних глаз, именно поэтому в ассортименте можно встретить и юбки из сетки, и бандажные платья, и откровенные кроп-топы.

Доставка в Россию есть, но опять же небыстрая.

Tribuna

Tribuna — единственный отечественный бренд в нашей подборке. И занимается он пошивом белья и купальников большого размера. Конструкторы марки знают о всех особенностях большой груди и объемных бедер. К тому же на сайте бренда можно подобрать бюстгальтер, даже если объем груди отличается от подгрудного размера в большую или, наоборот, меньшую сторону.

Как ты наверняка заметила, ниша качественной и стильной одежды больших размеров в России совершенно не занята. Если ты мечтаешь стать дизайнером, может, стоит попробовать себя в сегменте plus-size? Поверь, ты получишь десятки тысяч слов благодарности от девушек с нестандартными параметрами со всей России, ведь каждой хочется выглядеть стильно и модно, а не прятаться в бесформенные старушечьи балахоны.

Фото: архивы пресс-служб, открытые интернет источники