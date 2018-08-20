Где лучше всего совершать покупки: 5 стран для первоклассного шоппинга

Какая девушка на свете не любит шоппинг? Правильно, никакая! Ведь платьев, туфель, сумочек и еще тысячи других атрибутов гардероба никогда не бывает много. Просто шоппинг — это хорошо, но шоппинг в странах, где можно совместить приятное с полезным, это замечательно!Где лучше всего совершать покупки: 5 стран для первоклассного шоппингаМилан, Италия

Италия — страна-законодательница мировых трендов и родина лучших дизайнеров планеты. Милан — её столица и столица лучшего шоппинга одновременно. Скупать все, что видят глаза там можно в любое время года, но в июле и январе это можно делать еще и с хорошими скидками в придачу. В общем, если хочется насладиться невероятной архитектурой, потрясающей едой и заметно увеличивающим вес чемодана шоппингом — вам в Милан.

Дубай, ОАЭ Огромный шоппинг-молы люксовых брендов в Дубае — это отдельный вид искусства. Но хороший шоппинг там может быть не только в бутиках, хорошие цены на бытовую технику и настоящий мех манят туристов ничуть не меньше! Холодильник там покупать, конечно, идея глупая, его перевозка обойдется куда дороже, чем он сам, но мелкая бытовая техника или же электронные девайсы, жизнь без которых мы представляем с трудом, там можно и нужно покупать!

Куала-Лумпур, Малайзия

А вот любителям огромных скидок нужно срочно покупать билеты в Куала-Лумпур. Дело в том, что три раза в год: декабре, марте и мае, все существующие там магазины и бутики устраивают сумасшедшие распродажи и тем самым привлекают туристов со всего мира. Ну а кто откажется от 80% скидки на сумку-мечты, изначальная цена которой превышает все границы разумного?

Лондон, Великобритания

Безусловно, Лондон — далеко не самый дешевый город для шопинга, но его изюминка совсем не в низких ценах или больших скидках. В Лондоне можно закупаться исконно английскими брендами, большинство из которых с гордостью и уважением носят члены королевской семьи. Ну а что? Королевский шоппинг еще никому не причинял вреда!

Париж, Франция

Элегантность и стиль — это точно про Париж! А какой город, такой и шоппинг! В столице Франции дважды в году можно насладиться скидками и как следует закупиться любимым парфюмом, несколькими парами туфель, и, конечно же, нарядами от-кутюр.

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