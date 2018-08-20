Аксессуары для стройности: модные советы Беллы Потемкиной

Популярный дизайнер Белла Потемкина не устает давать женщинам советы на темы выбора правильной одежды, повышения продуктивности в делах, составления расписания на день и прочего. Простые и не очень хитрости очень импонируют многочисленным поклонницам, поэтому кутюрье радует публику очередными лайфхаками с завидной регулярностью.

О чем только не сообщает своим подписчикам в микроблоге модный дизайнер Белла Потемкина. Звезда освещает различные вопросы, к примеру, учит женщин, как настроиться на продуктивную работу, рассказывает о лучших упражнениях для здорового тела, а также о том, какие наряды лучше выбрать для работы.

Недавно именитый кутюрье раскрыла секреты выбора одежды для того, чтобы казаться стройнее. Это, согласитесь, волнует каждую женщину вне зависимости от ее веса и форм, ведь всем хочется выглядеть максимально привлекательно в глазах окружающих. Как оказалось, даже если ваши формы далеки от идеальных, маленькие хитрости в наряде помогут выглядеть на несколько килограммов меньше.

На днях Потемкина опубликовала продолжение лайфхака, которое в этот раз касалось аксессуаров. Немногие знают, что даже если у вас нет «правильной одежды», достаточно будет и пары серег или очков подходящей формы, чтобы произвести впечатление стройной красавицы. Солнцезащитные очки — один из лучших аксессуаров для визуальной коррекции лица. • обладательницам круглой формы лица — подходят очки в прямоугольной оправе • для более острого, квадратного лица подойдут овальные оправы, размеры которых шире самой широкой части лица. Туфли-лодочки Острый носочек и даже небольшой каблук сделают ваши ноги визуально длиннее. ⠀⠀⠀ Ремень Лучший аксессуар, чтобы подчеркнуть линию талии и гармонизировать пропорции фигуры. Яркая сумка Секрет в том, чтобы носить сумку в самой стройной части вашего тела, чтобы привлекать к этому месту больше всего внимания, отвлекая от проблемных зон. ⠀⠀⠀ Длинные серьги Всегда зрительно удлиняют лицо и заостряют его черт, к тому же с такими аксессуарами шея будет казаться стройнее

Согласитесь, такие простые советы может воплотить в жизнь каждая женщина. Даже если у вас пока нет яркой сумки, вы можете ее приобрести, ведь продолжается сезон распродаж. А в наступающий осенний период яркий аксессуар поможет вам чувствовать себя бодрее. Солнцезащитные очки пригодятся не только летом, а длинные серьги наверняка найдутся в закромах, тем более, что мода минувших дней возвращается. Не бойтесь, экспериментируйте, слушайте модные советы, ведь жизнь так скоротечна.