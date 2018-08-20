Какими средствами вы будете краситься этой осенью?

Макияж в неоново-оранжевой гамме и главные новинки сезона, которые помогут его создать.

Новая коллекция Dior называется Dior en Diable и вдохновлена архивной съемкой бренда с одноименным названием.

В новом сезоне креативный директор по макияжу Dior Питер Филипс обновил сразу несколько серий средств, сделав акцент на чувственность образа, глубокие оттенки и юмор.

«Силуэт от Dior по праву ассоциируется с «женщиной-цветком», но Кристиан Диор был также и кутюрье, любивший смелые образы. Он преуспел в создании нарядов как в нежной розовой, так и в притягательной неоново-оранжевой гамме. Я люблю кокетливую и дерзкую сторону женщины Dior», — объясняет Питер Филипс.

Помады

Легендарный стик Rouge Dior впервые выпустили в 1953 году. Осенью он появится в шести новых оттенках: 344 Devilish Nude, 636 On Fire, 666 Matte Kisss, 795 Rouge en Diable, 982 Furious Matte, 995 Dark Devil — от нежного нюда до экстремального баклажанового.

В такой же палитре выдержаны и лаки для ногтей, объединенные в серию Rouge.

Другая линия помад — жидких Rouge Dior Liquid — пополнилась двумя яркими оттенками: медно-оранжевым Copper Lava и металлически-красным Red Lava.

Цена помады Rouge Dior: 2 600 руб. Цена жидкой помады Rouge Dior Liquid: 2 600 руб.

Тени 5 Couleurs

Знаменитую «пятицветку» перевыпустили в двух цветовых решениях. Devilish — это сочетание сияющего розового, глубокого коричневого, искристого сиреневого и золотого. А Volcanic — огненного оранжевого и более холодных контрастных серых и коричневых оттенков

Цена палетки теней 5 Couleurs: 4 250 руб.

Люминайзер Diorskin Nude Luminizer, Dior

Diorskin Nude Luminizer сам Питер Филипс гордо называет необыкновенным. Все потому что им можно решать сразу несколько задач: сделать макияж в технике стробинг, нанося люминайзер на определенные зоны (визажист Сергей Наумов говорит, что стробинг — идеальный вариант для европейских девушек); освежать им макияж в течение дня и подчеркивать верхнюю губу, визуально увеличивая ее.

Осенью средство будет представлено в пяти платиновых розовых, ультра-сияющих нюдовых и золотисто-оранжевых тонах. Бонус — новая голографическая версия, которая придает коже сияние, заметное из космоса!

Цена Diorskin Nude Luminizer: 3 230 руб.

Румяна Rouge Blush

Осенью румяна Rouge Blush будут доступны в двух оттенках: огненном оранжевом и пылающем розовом. Задача каждого: не только придать коже здоровый румянец, но и сделать цветовой акцент в макияже, обозначив женственность образа!

Цена Rouge Blush: 3250 руб.

Лаки для ногтей

Rouge — не единственные лаки в новых фирменных оттенках коллекции. В новом сезоне изменилась и серия Vernis: ее пополнили тремя новыми цветами: бургундским Rouge en Diable, серым Trigger, желтым Sulphurous и оранжевым Hot.

Цена каждого: 1 950 руб.