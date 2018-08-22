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Новосибирский зоопарк выпустит аргали на Алтае
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Новосибирский зоопарк выпустит аргали на Алтае 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Национальный парк «Сайлюгемский» и Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило подписали соглашение, в рамках которого в начале сентября выпустят в природу алтайских горных баранов, выращенных в неволе, сообщает пресс-служба нацпарка.
Новосибирский зоопарк предоставит четырех самцов аргали — потомство особей, отловленных ранее на территории Кош-Агачского района Республики Алтай для реинтродукции. На территории Сайлюгемского нацпарка за животными будут ежедневно наблюдать.
"Это молодые самцы, сейчас им два-три года. В зоопарке они содержались обособленно, в отдаленном вольере, поэтому редко контактировали с человеком — это дает надежду, что и в условиях дикой природы они не будут подпускать людей на близкое расстояние. Все особи оснащены микрочипами, дополнительно перед выпуском на каждого будет надет радиоошейник", — рассказал Денис Маликов, заместитель директора по науке, научным исследованиям и мониторингу Сайлюгемского национального парка.
По данным ежегодных осенних учетов, в России насчитывается 1295 аргали. Основная часть, 80% от общего количества, зафиксирована на Сайлюгемском хребте.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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