Пуме из Новосибирского зоопарка сделали новую игрушку — она играет как домашняя кошка

У пумы Софии в Новосибирском зоопарке появилось новое развлечение, и сотрудники зоопарка сняли на видео играющую кошку.

«Совсем недавно наши сотрудники установили в вольерах пум новые игрушки, и теперь радости нет предела. Приходите полюбоваться игрой нашей всеобщей любимицы Софии!» — говорится в сообщении зоопарка.

На видеоролике пума играет качелями из бревна, к которым привязан мешок. Всеми своими повадками София похожа на обычную кошку.

София родилась в зоопарке в конце ноября 2017 года у самки Миланы и самца Гудзона. О том, что котёнок — девочка, стало известно в феврале этого года, через два месяца после рождения.