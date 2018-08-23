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Пуме из Новосибирского зоопарка сделали новую игрушку — она играет как домашняя кошка
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Пуме из Новосибирского зоопарка сделали новую игрушку — она играет как домашняя кошка 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
У пумы Софии в Новосибирском зоопарке появилось новое развлечение, и сотрудники зоопарка сняли на видео играющую кошку.
«Совсем недавно наши сотрудники установили в вольерах пум новые игрушки, и теперь радости нет предела. Приходите полюбоваться игрой нашей всеобщей любимицы Софии!» — говорится в сообщении зоопарка.
На видеоролике пума играет качелями из бревна, к которым привязан мешок. Всеми своими повадками София похожа на обычную кошку.
София родилась в зоопарке в конце ноября 2017 года у самки Миланы и самца Гудзона. О том, что котёнок — девочка, стало известно в феврале этого года, через два месяца после рождения.
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