Платиновый блонд и красное мини: Кайли Дженнер в Alexander Wang

Кайли может избавиться от филеров в губах, но от откровенных платьев в гардеробе — никогда. На вечеринку в Нью-Йорке вот-вот миллиардерша надела алое мини-платье Alexander Wang на тонких бретелях и черные лодочки с декором из жемчуга. Девушка также поделилась сразу двумя снимками наряда в Instagram: она все еще платиновая блондинка — с новым цветом волос ее впервые увидели на праздновании 21-го дня рождения. Образ Дженнер дополнила сумочкой (автор тоже Вэнг), украшенной стразами. Ироничный аксессуар с надписью «Thank you» инкрустирован 100 000 кристаллами Swarovski.