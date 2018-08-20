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Пэт Макграт выпустила бронзовую палетку вашей мечты
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Пэт Макграт выпустила бронзовую палетку вашей мечты 

FashionTime 30 минут назад
Фото: FashionTime
Стало известно о выпуске новой палетки Пэт Макграт, которая называется Mothership V: Bronze Seduction. Ранее она появлялась на моделях кутюрного показа Valentino.
Палетка состоит из 10 оттенков теней: среди них есть матовые, переливающиеся и сильно пигментированные. Новинка появится 7 сентября на сайте бренда и будет стоить 125 долларов.
До этого Пэт Макграт выпустила серию миниатюрных помад. В наборе MatteTrance было три оттенка: розовый, розово-коричневый и теплый нюдовый.
Mothership V: Bronze Seduction
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