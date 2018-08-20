Пэт Макграт выпустила бронзовую палетку вашей мечты

Стало известно о выпуске новой палетки Пэт Макграт, которая называется Mothership V: Bronze Seduction. Ранее она появлялась на моделях кутюрного показа Valentino.

Палетка состоит из 10 оттенков теней: среди них есть матовые, переливающиеся и сильно пигментированные. Новинка появится 7 сентября на сайте бренда и будет стоить 125 долларов.

До этого Пэт Макграт выпустила серию миниатюрных помад. В наборе MatteTrance было три оттенка: розовый, розово-коричневый и теплый нюдовый.

Mothership V: Bronze Seduction