Беременная Пиппа Миддлтон отправилась на велопрогулку в Лондоне

Пиппа Миддлтон , которая совсем скоро станет мамой, снова отправилась на велопрогулку. Для поездки по Лондону сестра герцогини выбрала элегантное черное платье с белым воротником. В СМИ его уже успели сравнить с платьем Венсдей, героини сериала «Семейка Аддамс».

Предположительно, этот наряд продавался на ASOS и уже распродан. Пиппа дополнила образ солнцезащитными очками, черным рюкзаком и белыми кроссовками.

Прошлая велопрогулка светской львицы запомнилась многим по милому голубому платью с цветочным узором.

Пиппа Миддлтон