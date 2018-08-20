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Беременная Пиппа Миддлтон отправилась на велопрогулку в Лондоне
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Беременная Пиппа Миддлтон отправилась на велопрогулку в Лондоне 

FashionTime 30 минут назад
Фото: FashionTime
Пиппа Миддлтон, которая совсем скоро станет мамой, снова отправилась на велопрогулку. Для поездки по Лондону сестра герцогини выбрала элегантное черное платье с белым воротником. В СМИ его уже успели сравнить с платьем Венсдей, героини сериала «Семейка Аддамс».
Предположительно, этот наряд продавался на ASOS и уже распродан. Пиппа дополнила образ солнцезащитными очками, черным рюкзаком и белыми кроссовками.
Прошлая велопрогулка светской львицы запомнилась многим по милому голубому платью с цветочным узором.
Пиппа Миддлтон
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