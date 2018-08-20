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В тренде: самые модные комбинезоны 2018 (и с чем их носить)
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В тренде: самые модные комбинезоны 2018 (и с чем их носить) 

SNCmedia.ru 24 минуты назад
Фото: SNCmedia.ru
Женственные детали
Казалось бы, что может быть женственного в комбинезоне заключенного (именно их они нам напоминают)? Однако в этом и состоит главная фишка тренда: сочетать комбинезон не с грубыми ботинками на шнурке, а с туфлями или босоножками. Вместе с тем женственности добавит ремень на талию и маленькая сумка с бахромой.
Шуба
Главный вопрос осенне-зимнего сезона — это выбор правильной верхней одежде. Boilersuit, как называют такие комбинезоны на Западе, будет классно смотреться с шубой из искусственного меха. Также добавьте к луку яркие детали, например, очки с цветными линзами, цветную обувь или шейный платок.
Relaxed
Помимо традиционных способов, комбинезоны можно носить еще и без верха, просто подвязав его на бедрах или талии. Сверху надевайте объемный свитер или свитшот, а на ноги — ботинки или массивные кроссовки.
Белая обувь
Один из главных маст-хэвов осени — белая обувь. Выбирайте модные ботильоны с острым носом на каблуке белого цвета и носите с комбинезоном в индустриальном стиле. Аутфит можно также обыграть при помощи тонкого ремешка с металлической деталью, очков и украшений.
Многослойность
Плюсы вещей свободного кроя в том, что вы всегда можете собирать многослойные образы. Зимой это только на руку сыграет. Поэтому смело надевайте под любимый комбинезон водолазку или даже свитер, а сверху — куртку, объемныйкардиган и пальто.
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