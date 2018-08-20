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Самые сексуальные купальники по версии мужчин
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Самые сексуальные купальники по версии мужчин 

Я Покупаю 43 минуты назад
Фото: yapokupayu
На женщину в каком купальнике мужчина точно обратит внимание?

Бикини

Самая популярная и любимая мужчинами модель — бикини. Такой купальник прикрывает лишь интимные зоны и обнажает все остальное. Если вы поработали над фигурой, если у вас теперь плоский живот и подтянутые ягодицы, смело выбирайте бикини и демонстрируйте свои прелести на пляже. Скорректировать объемы тела поможет купальник с декором. Например, рюши на лифе помогут визуально увеличить грудь.

Купальник-пландж

Глубокий вырез действует на мужчин гипнотически. Почему бы не воспользоваться этим и на пляже, надев стильный купальник-пландж? В зависимости от личных предпочтений вы можете выбрать лаконичную модель без декора и ярких цветовых сочетаний или смелый вариант, отражающий самые последние модные тенденции. В любом случае глубокий вырез станет основным акцентом в вашем образе.
yapokupayu
Кстати, пландж идеально подходит для пляжной вечеринки, поэтому к нему стоит сделать яркий макияж и надеть стильные украшения.

Купальник-майо

Образ спасательницы Малибу в слитном ярко-красном купальнике до сих пор не дает покоя многим мужчинам. Чтобы выглядеть в глазах сильного пола сексуальной красоткой, стоит выбрать купальник-майо. Причем вовсе не обязательно делать ставку именно на красный цвет.
yapokupayu
Не меньшего эффекта можно добиться, надев купальник оттенка nude, который будет сливаться с кожей и создавать эффект обнаженного тела.

Бандо

Купальник-бандо с лифом прямого кроя и завязками на груди — идеальное решение для обладательниц небольшой груди. Драпировки и декор на лифе визуально создадут объем, а завязки добавят образу пикантности: ведь их так и хочется развязать!

Халтер

Халтер — это разновидность раздельного купальника, лиф которого завязывается на шее. Эта модель подчеркивает грудь, делая ее пышнее и соблазнительнее.
yapokupayu
Кстати, завязки на халтере — вещь крайне ненадежная: в воде они то и дело норовят развязаться, что, несомненно, создает очень провокационную обстановку, особенно если вы с мужчиной отдыхаете на пустынном пляже!

Купальник с вырезами

Один из самых смелых и сексуальных вариантов пляжного образа — купальник с вырезами. Полуобнаженное тело притягивает куда больше, чем нагота.
yapokupayu
Кроме того, с помощью вырезов можно скорректировать пропорции тела: сделать бедра изящнее, а талию — тоньше.

Купальник со шнуровкой

Шнуровка на купальнике — сексуальная деталь, которая позволит вам выглядеть соблазнительно и при этом не слишком вычурно.
yapokupayu
Даже скромному закрытому купальнику шнуровка придает необходимую долю эротизма.
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