Ещё
Max Mara представили новую рекламную кампанию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Max Mara представили новую рекламную кампанию 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Итальянский модный Дом представил новую рекламную кампанию коллекции осень-зима 2018/19. Ее лицом стала русская модель литовского происхождения Крис Грикайте. Автором снимков выступил известный фэшн-фотограф Стивен Мейзел. Стилизовала кампейн Карин Ройтфельд, бывший главный редактор Vogue Paris и нынешний издатель CR Fashion Book.
Напомним, важным элементом коллекции Max Mara, осень/зима 2018 стала панковская эстетика 1970-х. Один из главных источников вдохновения в работе над новым сезоном дизайнеры итальянского бренда нашли в стиле Сьюзи Сью, солистки культовой британской группы Siouxsie and The Banshees. В результате микса классической элегантности, которой славится Max Mara, и самых узнаваемых проявлений андеграудной контркультуры получилась коллекция, одновременно женственная и современная. Именно это настроение создатели кампейна и хотели передать.
Fancy Journal: последние новости
Ники Минаж украсила обложку арабского Vogue Loewe выпустили серию книг классической литературы Wikipedia представила собственную коллекцию свитшотов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузову сняли танцующей в микробикини103
Звезды, которые терпеть не могут бюстгальтеры1
5 научных фактов в пользу самоудовлетворения11
Как часто нужно менять постель17
В чем опасность чеснока13
Видео
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
05:46
Самые красивые первые леди мира
Звёзды Красота
04:07
Как время изменило знаменитостей
Звёзды Красота
05:59
Звезды, которые терпеть не могут бюстгальтеры
Звёзды Красота
05:12
Что вы не знали о женском теле
Здоровье
09:53
Актеры, которые никак не постареют
Звёзды
00:15
Волочкова раскрыла свой главный секрет
Звёзды Шоу-бизнес
06:13
Можно ли умереть от шоколада
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение