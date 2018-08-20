Max Mara представили новую рекламную кампанию

Итальянский модный Дом представил новую рекламную кампанию коллекции осень-зима 2018/19. Ее лицом стала русская модель литовского происхождения Крис Грикайте. Автором снимков выступил известный фэшн-фотограф Стивен Мейзел. Стилизовала кампейн Карин Ройтфельд , бывший главный редактор Vogue Paris и нынешний издатель CR Fashion Book.

Напомним, важным элементом коллекции Max Mara, осень/зима 2018 стала панковская эстетика 1970-х. Один из главных источников вдохновения в работе над новым сезоном дизайнеры итальянского бренда нашли в стиле Сьюзи Сью, солистки культовой британской группы Siouxsie and The Banshees. В результате микса классической элегантности, которой славится Max Mara, и самых узнаваемых проявлений андеграудной контркультуры получилась коллекция, одновременно женственная и современная. Именно это настроение создатели кампейна и хотели передать.