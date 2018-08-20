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Ники Минаж украсила обложку арабского Vogue
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Ники Минаж украсила обложку арабского Vogue 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Арабское издание Vogue представило новый сентябрьский номер. Его главной героиней стала американская хип-хоп исполнительница Ники Минаж. Автором двух черно-белых обложек выступила известный фэшн-фотограф Эмма Саммертон, снимавшая в разное время для Pepe Jeans, Glamour, австралийских и испанских версий Vogue.
На первом варианте обложки Ники позирует в платье Christian Siriano с объемными плиссированными рукавами, на втором — в черном пиджаке с объемными плечами и широкополой шляпе из осенне-зимней коллекции Marc Jacobs. Внутри читателей ждет еще больше снимков, а также объемное интервью с Мануэлем Арно, главным редактором Vogue Arabia.
Напомним, на прошлой неделе Ники Минаж представила новый альбом «Queen» и выпустила клип на сингл «Ganja Burn», который только за первые сутки собрал более трех миллионов просмотров. 20 августа на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards также ожидается выступление певицы.
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