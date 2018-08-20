Gucci посвятили коллекцию китайскому Дню святого Валентина

Итальянский модный Дом выпустил капсульную коллекцию, посвященную старейшему празднику Циси, который также называют китайским Днем Святого Валентина. В Поднебесной его принято отмечать на седьмой день седьмого лунного месяца, и в этом году он пришелся на 17 августа.

В лимитированную коллекцию Gucci вошли аксессуары, кроссовки и сумки, декорированные кристаллами и аппликациями в виде сердец. Цветовая палитра линии — черная и малиновая — призвана отразить мужское и женское начало этого праздника. Переливающиеся серебром стразы, соединяющие сердца, символизируют млечный путь, который, согласно легенде, создала Богиня Неба, чтобы навсегда разлучить двух влюбленных.

Приобрести изделия из капсулы можно будет в официальном онлайн-магазине Gucci, а также в избранных бутиках бренда по всему миру.