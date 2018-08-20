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Helmut Lang выпустили новую рекламную кампанию
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Helmut Lang выпустили новую рекламную кампанию 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Helmut Lang представили новую рекламную кампанию «The Women of Wales» в поддержку коллекции осень-зима 2018/19. Как следует из названия, ее лицами в новом сезоне стали женщины Уэльса. Причем не модели, а самые обычные жительницы этого региона Великобритании.
В качестве главных героинь выступили 86-летняя Дилис (самая пожилая парашютистка в мире), 86-летняя Маргарет (бывший директор похоронного бюро), 66-летняя Пуленг (уроженка Южной Африки, приехавшая в Уэльс почти полвека назад) и 78-летняя Джиллиан (мама Стива Стрейнджа, фронтмена культовой валийской поп-группы 80-х Visage). Помимо этого, в съемках приняли участие их внуки, мужья и домашние питомцы.
Автором фотографий стала Александра Лиc, с которой Helmut Lang ранее уже сотрудничали. Видео-версию снял режиссер Люк Кейси. Стилизовала кампейн Шарлотта Джеймс. Бабушка последней — та сама 86-летняя Маргарет, управлявшая ранее похоронным бюро.
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