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Белый верх, черный низ: формальный образ Дженнифер Гарнер
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Белый верх, черный низ: формальный образ Дженнифер Гарнер 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Воскресенье актриса, чей график сейчас достаточно загружен, провела с отцом, сестрой и тремя детьми. Гарнер заметили в почти что «школьном» образе: белой блузке с галстуком и черной юбке чуть выше колена. Менее строгим наряд делали босоножки на плоском ходу и большая сумка-шопер. Базовые вещи простого кроя ей очень идут, это неоднократно доказано даже торжественными выходами актрисы. На одной из своих последних премьер 46-летняя Дженнифер появилась в черной комбинации The Row и выглядела сногсшибательно. Так что с нетерпением ждем выхода ее следующего фильма «Багровая мята» и новых элегантных нарядов.
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