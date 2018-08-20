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Перечислены лучшие кроссовки для свадьбы
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Перечислены лучшие кроссовки для свадьбы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американское модное издание Hypebae составило список лучших кроссовок, которые девушки могут надеть на свою свадьбу вместо туфель на каблуках.
На первом месте оказались массивные Versace Chain Reaction Sneakers, которые порекомендовали носить с белым брючным костюмом.
За ними последовали Calvin Klein 205W39NYC Carla sneakers в комбинации с женственным платьем с V-образным декольте и на тонких бретельках.
В список также вошли PUMA Thunder Desert и Reebok Mobius OG, которые посоветовали сочетать с рубашкой оверсайз.
Кроме того, в качестве летней альтернативы издание предложило невестам сандалии adilette Slides с радужным принтом.
Ранее в августе Hypebae опубликовало рейтинг лучших кроссовок 2018 года. В него вошли 19 моделей и линий различных брендов. Для рейтинга были отобраны модели как спортивных, так и люксовых марок, в том числе Chanel и Balenciaga, главным образом из лимитированных выпусков. Лидером по числу отмеченных моделей — восемь — стал бренд Nike.
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