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12 пар классических брюк, которые заменят джинсы
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12 пар классических брюк, которые заменят джинсы 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вечная классика вроде прямых или слегка зауженных брюк со стрелками тоже может приятно разнообразить гардероб. С джинсами создать расслабленный образ гораздо проще, но спортивные вещи с ними смотрятся немного скучно. Другое дело — сочетать худи, ветровки, поясные сумки и модные модели кроссовок с вещами, традиционно предназначенными для офиса. Пока тепло, выбирайте фасоны с длиной 7/8 и слегка расклешенными штанинами: их также можно носить с броскими босоножками или шлепанцами и топами на одно плечо. К ним и любым другим подойдет футболка с лого любимой музыкальной группы или бренда в комплекте с кожанкой. Миксуйте классику и с ковбойским стилем. Главное — не забывать во время экспериментов, что брюки должны идеально на вас сидеть, — а дальше уже дело за фантазией.
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