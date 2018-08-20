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Женственно и игриво: Наталия Орейро представила новую коллекцию одежды
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Женственно и игриво: Наталия Орейро представила новую коллекцию одежды 

Eva.ru 46 минут назад
Фото: Eva.ru
Улыбчивая и невероятно обаятельная уругвайская актриса Наталия Орейро снова покорила сердца поклонников, показав им свою новую коллекцию одежды. Облегающие фигуру элегантные платья, игривые топы, яркие прины и открытая спина — вот главные тренды линейки, представленной миру латиноамериканской красавицей.
Наталия Орейро принадлежит к той категории женщин, что попросту не могут усидеть без дела. Успешная актриса, певица, общественный деятель и дизайнер — это все про знакомую многим зрителям с конца 90-х годов красавицу, исполнившую главную роль в теленовелле «Дикий ангел».
41-летняя актриса славится не только своей удивительно миниатюрной фигурой, но и умением ее грамотно подчеркнуть с помощью верно подобранного гардероба. А чтобы не приходилось озабочиваться с поиском идеального наряда, Наталия решила производить эти самые наряды сама. Актриса представила миру свою новую коллекцию одежды, устроив небольшую фотосессию, результатами которой давеча поделилась в социальной сети.
В новой линейке модного бренда Орейро можно найти как облегающие фигуру элегантные длинные платья с игривыми разрезами до середины бедра, так и забавные топы, украшенные веселым принтом или озорными рюшами. Однако венцом коллекции безусловно стали всевозможные вариации выреза на спине. Открытая спина, демонстрирующая полное пренебрежение бюстгальтером — вот главная изюминка новой линейки бренда Las Oreiro.
Напомним, что недавно Наталия в очередной раз посетила столицу России, чтобы представить поклонникам новую песню, посвященную прошедшему в начале лета мундиалю 2018.
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