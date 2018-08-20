1 сентября в Киеве: Почем знания для народа?

Справедливости ради следует отметить, что стоимость канцелярских товаров, специфических школьных принадлежностей была скрупулезно изучена на базарчике, в двух небольших магазинах и одном киоске «Союзпечати» в одном из микрорайонов в левобережной части Киева. Результаты получились вот какие.

Тетради:

18 листов — от 2,8 до 4,5 грн. 24 л. — 5 — 6,6 грн. 36 л. — 6,5 — 9,5 грн. 48 л. — 8,5 — 11,5 грн. 60 л. — 10,5 — 15 грн. 96 л. — 15,5 — 18 грн.

Ручки:

Шариковые — от 2,5 до 26 грн. Масляные — 4 — 7,5 грн. Гелевые — 5 — 8 грн.

Карандаши — от 2 до 14,5 грн. Цветные карандаши (в зависимости от количества в наборе) — от 25 до 190 грн.

Рюкзаки для первоклашек — от 210 до 1249 грн.

Украинская форма дороже известного бренда

Если же говорить о школьной форме, то здесь уместно привести выдержки из материала украинского журнала «Деньги» , в котором были приведены соответствующие данные накануне учебного года.

В начальных классах форма для мальчиков состоит, как издавна повелось, из брюк и пиджака. Для девочек — это сарафан или юбка с пиджаком и жилет. Как правило, это синий, зеленый и темно-серый оттенок одного тона или в крупную клетку. Кроме формы понадобится рубашка или блузка. В некоторых школах разрешают под пиджак носить гольф.

«…Вещи украинского производства далеко не всегда имеют демократичную стоимость. Форма турецкого или польского производства зачастую сравнима по цене и, честно говоря, нередко выше по качеству. В среднем стоимость комплекта школьной формы, что для мальчиков, что для девочек — 1000-1500 грн. Хотя есть и более дорогие варианты. Еще гривен 600-700 придется отдать за две рубашки или блузки…Если попасть на распродажу, вполне реально уложиться в 600-700 грн. за комплект. Но дело в том, что качество недорогих вещей китайского происхождения оставляет желать лучшего…Поэтому целесообразнее поискать брендовую вещь со скидкой. Даже спортивный костюм от известного производителя из стоковых партий можно приобрести за 1100-1200 грн», — в частности, пишет автор статьи в журнале «Деньги».

По его подсчетам и опросам родителей, несколько пар детской обуви (туфли, ботинки на осень, сапоги/ботинки на зиму, резиновые сапоги, кеды, кроссовки) обойдутся минимум в 3100 грн, максимум — в 7300 грн.

За верхнюю одежду придется выложить от 2800 грн до 6400 грн. Сюда входит демисезонная куртка, зимняя куртка, спортивный костюм, шапка, шарф, ремень.

Мы обратились к киевлянину Андрею, которого можно считать гражданином с достатком выше среднего. Его сын в этом году пойдет в третий класс. Вот, что Андрей рассказывает о подготовительном процессе:

«У нас нет такого, чтобы готовиться к школе прямо сейчас, как некоторые, которые закупают все аврально в конце августа. Повезло, что у нас в школе нет жестких требований к форме одежды. Поэтому мы покупаем брюки, рубашки, свитера Стараемся приобрести все это еще во время весенних распродаж, когда зимние и осенние коллекции идут по умеренным ценам. Что-то заказываем в интернет-магазинах, которые возят брендовые вещи из-за рубежа. Обувь ищем на OLX (онлайн-площадка для объявлений — прим. авт.) Там с рук можно купить очень неплохую фирменную обувь, причем новую. И на 30-50% дешевле, чем в магазинах. Учебники нам в школе выдают, поэтому эта статья затрат снимается. Централизованно покупаем только учебник по английскому языку. Но его заказывает школа, и тоже получается дешевле. Тетради, карандаши, ручки и прочая мелочь у нас есть еще в запасе со второго класса», — сообщил нашему корреспонденту папа третьеклассника.

2000 гривен на тетради

У госслужащего Евгения ситуация похожая, но все же со своими особенностями. Его сын идет во второй класс. Форма у мальчишки осталась с прошлого года (пиджак, жилетка и брюки в 2017 году стоила семье 3,5 тыс. грн), она еще не мала, родители могут не тратиться на новую одежду. Отец сетует, что первоклашкам предъявляют жесткие требования к форме. При этом старшеклассники просто игнорируют форменную одежду.

Евгений ожидает, что 30 августа на собрании родительского комитета педагоги, скорее всего, объявят сбор средств на покупку спецтетрадей. В них есть весь учебный материал в виде тестовых заданиях, который дети легче усваивают. В прошлом году на такую тетрадь каждый родитель школьника пожертвовал 500 грн. В первом классе спецтетрадей было четыре — на каждый предмет. Правда, при этом школа бесплатно выдает детям дневники — обычные, без наворотов и фотографий звезд на обложках.

«Эти тетради рассчитаны на один год. Кто знает, может в этом году 1000 грн придется заплатить? », — размышляет Евгений.

Кстати, в исследовании «Денег» отмечается, что на учебники и рабочие тетради, которые нужно купить по требованию образовательного учреждения, теперь уйдет 1500-2000 грн.

Канцтоваров у нашего собеседника оказался запас. Портфель для сына он купил за 700 грн еще прошлым летом. Между прочим, в школу и обратно папа носит ранец вместо сына: «одобренные ортопедами», наполненные книгами и тетрадями рюкзаки, тяжеловаты для малышей.

Согласно данным журнала «Деньги», укомплектовать маленького киевского школьника, правда, с учетом мобилок, компьютеров и планшетов, стоит от 18850 грн до 34100 грн. Это, соответственно, $675 и $1222.

С учетом роста тарифов и цен на все товары и услуги на Украине, эти расходы вряд ли могут позволить себе все граждане. Скорее, только средний класс и выше.