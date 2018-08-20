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Mercedes-Benz 280 SEL Элвиса Пресли выставлен на аукцион
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Mercedes-Benz 280 SEL Элвиса Пресли выставлен на аукцион 

Auto.Today 32 минуты назад
Фото: Auto.Today
Для многих коллекционеров очередные торги — прекрасный способ пополнить коллекцию и приобрести еще одни легендарный автомобиль. Последний из таких лотов — роскошный Mercedes-Benz 280 SEL 1971 года выпуска, ранее принадлежащий всемирно известному и чрезвычайно популярному певцу и актеру Элвису Пресли.
Это крайне редкая версия модели, оснащенная 2,8-литровым двигателем, обеспечивающим 180 лошадиных сил и 262 Нм крутящего момента. Автомобиль был собственностью известной личности с 1971 по 1977 год, пока Элвис, к сожалению, не ушел с жизни. С тех под прошел 41 год и Mercedes-Benz 280 SEL был выставлен на специальной выставке и стал частью коллекции John Staluppi Jr. Collection. На данный момент роскошное транспортное средство направляется в Лас-Вегас на аукцион Barrett-Jackson’s, который состоится в следующем месяце. Торги идеально подойдут для поклонников Элвиса, энтузиастов Mercedes-Benz и просто ценителей изысканных, редких автомобилей. Отмечается, предварительная стоимость модели еще не объявлена.
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