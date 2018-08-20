Мировые культуры, ремесло и спорт в лукбуке Jahnkoy 

Марка Jahnkoy показала лукбук коллекции весна-лето 2019 — то самой, показ которой прошел месяц назад в Москве. За съемку отвечал фотограф Евгений Попов. Художница Мария Казакова, создательница Jahnkoy, в этом сезоне впервые представила женскую линию бренда. Коллекция The Deceived посвящена многообразию мировых культур и традиционных техник: для ее создания Мария сотрудничала с мастерами в Нью-Йорке, Дели, Калькутте, в Мумбаи. Коллекция поступит в продажу в марте 2019 года и будет продаваться в некоторых магазинах Нью-Йорка, Москвы, Токио и других городах.
Интервью с Марией Казаковой читайте тут.