Ещё
Раскрыт тайный страх моделей-гомосексуалов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыт тайный страх моделей-гомосексуалов 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: Lenta.ru
Главный редактор британского издания Vogue Эдвард Эннифул объяснил, почему мужчинам-гомосексуалам тяжело дается модельная карьера. Его слова приводит Independent.
По его мнению, геям трудно преодолеть страх быть осужденными обществом из-за своего несоответствия голливудскому образу «идеального мужчины».
«Голливуд показывает устаревшую версию идеального мужчины, согласно которой он не может быть геем. Но мы-то знаем, что это не так, — говорит Эннифул, — геев всегда видят "другими". Я никогда не думаю о сексуальных предпочтениях людей. Я смотрю на то, что они могут предложить». Он также добавил, что сегодня таким мужчинам становится комфортнее выходить на подиум, а это значит, что индустрия моды на верном пути.
В мае нью-йоркский фотограф и кастинг-директор Коди Чандлер открыл модельное агентство New Pandemics, на работу в которое будут приглашать исключительно представителей сообщества ЛГБТ. По словам основателя компании, моделями смогут стать геи любого пола, национальности и комплекции.
Последние новости
Раскрыт тайный страх моделей-гомосексуалов Обвинившую Вайнштейна в изнасиловании актрису обвинили в изнасиловании ребенка Овца упала с неба и чуть не убила подростка
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она вернулась ко мне без одежды»25
Бузову сняли танцующей в микробикини113
Самая молодая миллиардерша изменила внешность1
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»120
Звезда соцсетей рассказала о жизни без кишки2
Видео
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
10:04
Знаменитые подкаблучники, которые рады подчиняться
Любовь Звёзды
05:46
Самые красивые первые леди мира
Звёзды Красота
04:07
Как время изменило знаменитостей
Звёзды Красота
05:59
Звезды, которые терпеть не могут бюстгальтеры
Звёзды Красота
05:12
Что вы не знали о женском теле
Здоровье
09:53
Актеры, которые никак не постареют
Звёзды
00:15
Волочкова раскрыла свой главный секрет
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение