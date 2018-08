Новый тренд: как Блейк Лайвли и другие звезды носят неоновый салатовый

Кажется, у знаменитостей есть некий профсоюз, который занимается тем, что задает для них определенные тренды, иначе как объяснить тот факт, что несколько известных красавиц почти одновременно выбирают одинаковые наряды (уж молчим про волнообразно возникающий бэби-бум и бум свадеб или разводов)?

Сегодня мы поговорим о неоновом салатовом цвете, страсть к которому показали сразу три звезды — актриса Блейк Лайвли, певица Рита Ора и теледива Ким Кардашьян

Блейк Лайвли

Актриса, которая занимается промо своего нового фильма «Простая просьба», была замечена в Нью-Йорке в неоновом костюме и вязаном топе того же цвета. Все — Versace, причем, что любопытно, из мужской коллекции весенне-летнего сезона 2019. К наряду она подобрала розовые лодочки с разноцветными камнями и крупные украшения — серьги и браслет из одного сета.

Блейк Лайвли

Рита Ора Моднее просто некуда! Певица Рита Ора соединила два супертренда — и неоновый цвет, и леопардовый тренд. Причем только платьем в этой расцветке она не ограничилась, но подобрала себе такие же колготки и даже туфли, а ведущий оттенок ее мейкапа и украшений отразили основной В таком виде поп-звезда выступила на сцене в Нью-Йорке.

Рита Ора Ким Кардашьян

Но королева неона — это, конечно, Ким Кардашьян. Только за последнюю неделю она сменила несколько нарядов салатового цвета (а еще раньше примеряла неоновый розовый и неоновый желтый). Так, вчера она и ее муж Канье Уэст побывали на свадьбе друзей, для чего светская дива надела латексное салатовое платье в пол.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Чуть ранее ее сфотографировали в еще более открытом аутфите. И правда, почему бы не надеть коротенький «купальный» топ и юбку, похожую на парео, если ты идешь на жаркую вечеринку с друзьями в Майами?

We had to shut down the CLUSTER

A post shared by David Grutman (@davegrutman) on Aug 17, 2018 at 11:13pm PDT Ну и, конечно, нельзя не упомянуть образ Ким с неоновым париком, который она подобрала в цвет своего ламборгини. И здесь тоже латексное платье. Как будто ей мало внимания, которым она уже пользуется!

Ким Кардашьян

А вы думали, лидеры государств не чувствую моду? Еще как! Канцлер Германии Ангела Меркель надела неоновый жакет на встречу с президентом России Владимиром Путиным в городе Гранзе в минувшие выходные.

Ангела Меркель и Владимир Путин