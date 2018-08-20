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Самые модные сумки этой осени
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Самые модные сумки этой осени 

SNCmedia.ru 1 час назад
Box bag  Сумки-чемоданчики в изобилии появились в коллекциях осень-зима у Gucci и Dolce&Gabbana. Ими можно дополнить ваш сказочный и женственный образ, как это сделали дизайнеры D&G, а можно разбавить необычным аксессуаром классические луки.
Из детства
Мягкие сумки, затягивающиеся на шнурок и застегивающиеся как кошелек, сейчас в тренде. Мы такие носили детстве, а сейчас они вернулись и во взрослый гардероб. Вдохновение ищите у Missoni и Altuzarra, а бюджетная альтернатива есть у Zara.
Oversized
Объемные вещи постепенно захватывают модный мир: теперь стиль oversized актуален не только для одежды, но и для сумок. Новый тренд придется по вкусу тем, кто предпочитает брать с собой все свое имущество. Главное правило — носите такую большую сумку в руках как клатч.
Меховые
Сумка из яркого меха станет отличным дополнением к однотонному бежевому или черному пальто. Вариации на эту тему представили Balenciaga с их моделью цвета фуксии, а также Simonetta Ravizza, которые объединили салатовый мех и леопардовый принт.
Логомания
Логоманией заразились сразу несколько модных домов, среди которых Gucci, Fendi и Christian Dior. Если уж покупать бредовую сумку, то пусть все знают, что вы из «Gucci Gang» или «Versace, Versace, Versace, Versace» (кто угадал песни, тот молодец!)
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