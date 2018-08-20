Мода в Омске — какая она: эпотаж или консерватизм?

Перефразируя известное высказывание, приписываемое королю Франции Людовику XIV-му, мода — это я. Точнее каждый из нас. Мода не замыкается на подиумах и в швейных мастерских. Модный ландшафт города формируем мы с вами: учителя и врачи, программисты и продавцы. На рабочем месте и вне его. В будни и праздники. Школьники и пенсионеры.

О том, какой он, наш город, дерзкий или консервативный, а также о значении дресс-кода в сфере образования мы поговорили с Любавой Березовской, секретарем заведующего кафедрой журналистики и медиалингвистики Омского государственного университета.

Давай с места в карьер: на твой взгляд, Омск консервативный (с точки зрения самовыражения) город?

Однозначно нет. Омск — город неоднородный во многих отношениях. У нас есть свои дизайнеры, много творческих людей, много «неформалов».

Нет ощущения, что люди, выделяющиеся из толпы, автоматически заносятся в категорию «неформалов»? Смотри, еще несколько лет назад твой собственный образ был довольно броским, выделяющим тебя из толпы. Что заставило пересмотреть подход к нему?

Не каждый выделяющийся из толпы для меня «неформал». У человека просто может быть свой стиль, свои особые предпочтения в одежде. Я под неформалами понимаю именно субкультуры, а не выбор одежды. Совершенно не обязательно принадлежать к субкультуре, чтобы выделяться. Мой подростковый образ сложно назвать броским, к тому моменту к «неформалам» привыкли, перестали оборачиваться. А я… Изменился подход, стиль жизни, немного изменился круг общения, появилась работа. С 2014 года я провожу в вузе очень много времени, и это естественно, что я подстроила свой гардероб под новые обстоятельства. Широкие джинсы и черные водолазки и футболки уступили место относительно нейтральным юбкам, брюкам и блузкам. Я по-прежнему люблю одежду с намеком на неформальство, примерно половина моего гардероба выдержана в черных и синих цветах. Кеды и аксессуары я тоже не выбрасываю, а регулярно ношу. Люблю мужские вещи — рубашки, галстуки, пуловеры.

Любава до преображения

Хорошо, я тебя понял) по долгу службы в стенах университета, наверное, часто приходится сталкиваться с молодежным бунтом — желанием выделиться не умом и талантом, а ярким look'ом?

По долгу службы много с чем сталкиваться приходиться) и с яркими образами, и с мрачными. И непониманием того, куда человек пришел, что допустимо, а что нет в учебном заведении. Чаще всего именно «бунт», как ты выразился, проявляется в прическах (стрижка, цвет волос), в разных элементах одежды с провокационными рисунками и надписями на разных языках мира.

Уже не один год спорят о введении в т.н. элитных учебных заведениях дресс-кода. Как тебе кажется, в наше время это достаточно обосновано?

Довольно сложный и спорный вопрос. И на него, мне кажется, однозначного ответа нет и не будет. И начать стоит даже не с того, надо или нет, а с того, что считать «элитным учебным заведением». Например, по рассказам знакомых я знаю, что у нас в Омске есть колледж, где офисный дресс-код для студентов обязателен, и там это обосновано направлениями подготовки. Плюс нельзя забывать, что некоторые специальности и без дресс-кода имеют обязательную униформу. Студенты медицинских и химических факультетов никогда не придут без халата. И второй вопрос — что именно понимать под дресс-кодом, ведь сейчас много различных вариантов, где-то допускается casual, где-то только деловой или классический стиль. Нельзя забывать и о тенденции смешения стилей в одном образе. Если же говорить о конкретике, то, на мой взгляд, для вузов наиболее оптимальный вариант — Business-casual (повседневно-деловой) и Smart-casual ("интеллектуально"— повседневный). ДопустИм и All-out-casual, но не шорты и не майки на тонких бретелях без жакета. Про джинсы с разодранными на половину штанинами я даже говорить не хочу. Мини-юбки, как мне кажется, неуместны, особенно в сочетании с каблуками сантиметров по 13. Каждый раз удивляюсь, когда иду по лестнице вверх и вижу девушек в коротких юбках и на каблучищах.

Действительно, дресс-код вещь многогранная. С одной стороны ориентация на ситуацию, с другой же — ограничение самовыражения. Думаешь, введение его буквально в начальных классах дисциплинирует или не даст развиваться творческому подходу?

Как раз для начальных школ дресс-код и является идеальным вариантом. Дети этого возраста легко отвлекаются, они не могут долго держать внимание на учителе, а объектами отвлечения становятся предметы на столах и одежда.

По одежке встречают, по уму провожают — насколько это справедливо именно для системы образования?

Понятие «первое впечатление» актуально для любой сферы, в том числе и для образования. В этом как раз и проявляется еще плюс формы в школе — у учителя нет возможности, скажем, дать ответить одному, и не дать другому только потому, что девочка сидит в неподобающей одежде и создает впечатление «блондинки». Хотя практика показывает, что нередко именно такие, казалось бы, легкомысленные особы, являются наиболее усидчивыми и старательными.

Не секрет, что скорость жизни все увеличивается, на каждого отдельно взятого человека ложится все больше обязанностей. В связи с этим — функциональность, практичность или все-таки стиль правят балом?

Функциональность и стиль не исключают друг друга. Их довольно легко, на мой взгляд, совмещать, и совмещать так как удобно тебе. Я, например, очень люблю сочетание «джинсы/не классические брюки + жакет», оно универсально, ведь под жакет можно надеть практически все, что угодно. Да и с обувью выбор огромен.

Несколько лет назад ты вышла замуж в почти что каноническом белом платье. Как думаешь, какая роль в современном мире отводится таким вещам как традиционный национальный костюм или свадебный наряд?

Это уже все зависит от многих факторов, и не только от личности человека, но и от самой культуры страны, в которой он живет. В России у национального костюма судьба очень сложная, ведь он был заменен европейским платьем. В современном костюме вполне поймут народные мотивы, узоры, фасоны. Однако человека в полном национальном облачении примут за реконструктора или аниматора. Не принято у нас ходить в национальном костюме.

Могу добавить, что «каноническое свадебное платье» — как раз часть устоявшейся у нас европейской культуры, поэтому у него жизнь намного легче, как и вариаций. Множество белых оттенков, разнообразие силуэтов и стилей позволяет невестам выбрать то, что хочется. У каждой девушки есть представление о «том самом платье». И снова вопрос — а что есть канон? Современная мода не ограничивает ни цвет, ни ткани, ни силуэты, ни длину! Одни только оттенков белого сколько! А уж модели. Я, например, понимая под каноном белоснежное платье на кольцах, этакое пирожное, однозначно подобное не хотела, поэтому мое платье в стиле 60-х, цвета слоновой кости и широким синим поясом.

Автор: Евгений Куприенко