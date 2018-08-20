Модные вещи, которые мы зря игнорируем

Юлия Манукова, стилист, редактор моды

У каждого из нас есть представление как о базовых, так и модных вещах, определенные «вещевые» привычки: одни без конца покупают скинни-джинсы, другие — футболки с изображением мультяшных героев или толстовки с капюшоном. Но мы набросали список незаслуженно игнорируемых предметов гардероба, которые не часто попадают в корзину с покупками, а зря. Присмотритесь к ним повнимательнее: вдруг это как раз то, чего вам решительно не хватает?

Боди обладает спорной репутацией: многие принимают его за элемент нижнего белья. Но на самом деле эта вещь очень даже самодостаточная. В период холодов, например, спасает поясницу и служит дополнительным слоем одежды, летом может играть лидирующую роль в компании с джинсами, юбкой или шортами. Среди прочих плюсов: боди спокойно вписывается в офисный гардероб наравне с трикотажными топами и шелковыми блузками. Главное, выбирайте минималистичные модели в базовых оттенках и без декора или вырезов.

Боди Zara (1 799 руб.)

Водолазка

Дизайнеры очень любят водолазки, из сезона в сезон выпуская их на суд модных критиков, редакторов и покупателей. Правда, последние к водолазкам относятся скептически, как бы ни старались редакторы глянца. Для многих водолазка — скучная и очень сдержанная вещь, придавливающая горло. Но мы догадываемся, в чем подвох: многие по-прежнему не умеют ее носить. Вместо простого сочетания «водолазка плюс джинсы» попробуйте варианты позатейливее. Пусть воротник выглядывает из-под клетчатых пиджаков, свитеров с глубоким вырезом или объемных рубашек.

Водолазка Stradivarius (1 199 руб.)

Комбинезон

Не знаете, чем разнообразить гардероб? Подберите себе универсальный и удобный комбинезон. К тому же лето и начало осени — отличная пора, чтобы освоить эту не слишком очевидную вещь. Круче всего комбинезон смотрится с обувью на каблуках, тем самым приравниваясь к одежде на выход. Для повседневного образа не возбраняется носить вместе с ним кроссовки, кеды или шлепанцы.

Комбинезон Uterque (13 590 руб.)

Косуха

Косуха нынче не в фаворе у модниц, пьедестал уже давно заняли бомберы и тренчи. Паниковать не стоит: у кожанки много личных преимуществ. Не важно, с чем вы ее захотите надеть: с рваными джинсами или нежным платьем, — результат окажется надежным и проверенным. Косуха давно растеряла присущие ей анархические коннотации, но все еще способна в два счета подсобрать и немного ужесточить образ. Возможно, уникальность косухи слегка размылась за счет того, что практически все масс-маркет-бренды предлагают свои варианты из искусственной кожи и они не всегда удачные, но, с другой стороны, кожаная куртка — та самая вещь, про которую можно сказать смело: легендарная!

Косуха Mango (4 999 руб. по скидке)

Броши

Экспериментировать с аксессуарами жаждут не все девушки, особенно когда речь заходит о брошах. Изобретательные дизайнеры не унывают и продолжают выдумывать самые невероятные варианты, чтобы было чем преображать самые простые комплекты из базовых вещей. Мы уверены: броши хороши и в пир и в мир, поэтому носите их на груди (и не только!) с радостью и удовольствием.

Брошь Sokolov, розовое золото, фианиты (заказать)

Ремень

Еще один аксессуар, способный дарить надоевшим вещам вторую жизнь, — ремень! Согласитесь, с ним и без него одно и то же платье будет смотреться совершенно по-разному. Он не только раскроет потенциал забытых нарядов в вашем гардеробе, но и подчеркнет талию. Самый эффектный вариант — широкий пояс. Как говорится, он решает все!

Ремень Topshop (£20)

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