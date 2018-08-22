Производителей джинс обвинили в дискриминации из-за недостаточно глубоких карманов женских моделей

Ученые доказали, что большинство крупных производителей денима осознанно выпускают женские модели с маленькими карманами. Журналисты The Pudding доказали это экспериментом и тут же обвинили популярные бренды в дискриминации.

В ходе проверки выяснилось: передние карманы женских джинсов на 9 сантиметров короче и 1 сантиметр уже мужских. Более того, выяснилось, что только 10% женских моделей способны вместить хотя бы ладонь хозяйки.

Под удар попали Levi’s, Old Navy, Tommy Hilfiger и несколько других популярных марок. Ученые считают, что таким образом производитель подталкивает женщин покупать дополнительные предметы гардероба, вроде сумок — ведь в карманы ничего не помещается. Притом, задние карманы женских моделей сопоставимы с мужскими и это тоже проблема: женщины чаще кладут смартфоны в задний карман — потерять или разбить гаджет таким образом легче легкого.