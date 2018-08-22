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Производителей джинс обвинили в дискриминации из-за недостаточно глубоких карманов женских моделей
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Производителей джинс обвинили в дискриминации из-за недостаточно глубоких карманов женских моделей 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Ученые доказали, что большинство крупных производителей денима осознанно выпускают женские модели с маленькими карманами. Журналисты The Pudding доказали это экспериментом и тут же обвинили популярные бренды в дискриминации.
В ходе проверки выяснилось: передние карманы женских джинсов на 9 сантиметров короче и 1 сантиметр уже мужских. Более того, выяснилось, что только 10% женских моделей способны вместить хотя бы ладонь хозяйки.
Под удар попали Levi’s, Old Navy, Tommy Hilfiger и несколько других популярных марок. Ученые считают, что таким образом производитель подталкивает женщин покупать дополнительные предметы гардероба, вроде сумок — ведь в карманы ничего не помещается. Притом, задние карманы женских моделей сопоставимы с мужскими и это тоже проблема: женщины чаще кладут смартфоны в задний карман — потерять или разбить гаджет таким образом легче легкого.
Впрочем, обвинения выглядят несколько надуманными. Практичность карманов в женской одежде всегда близилась к нулю. Да и Кристиан Диор говорил: мужские карманы для хранения, женские — для украшения.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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