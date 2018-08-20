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Скоро в школу: Как одеться, чтобы выглядеть как старшеклассница
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Скоро в школу: Как одеться, чтобы выглядеть как старшеклассница 

Fraufluger.ru 38 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
Лето почти на исходе и с 1 сентября на улицах все чаще будут встречаться ученики в школьных формах. Если ваш последний звонок давно отзвенел, но желание одеваться в школьных традициях никуда не делось, то всегда можно привнести в свои образы элементы школьного стиля. Скоро в школу: Как одеться, чтобы выглядеть как старшеклассницаФормы частных школ, эмблемы на жакетах, джемперы и оксфорды — все это основы стиля преппи, который мы так чисто видим в фильмах про студентов и школьников. Преппи может быть отличной альтернативой деловому дресс-коду или стать частью ваших повседневных образов.
Черное платье с белым воротником навевает воспоминания и о советской школьной форме, и о платьях для девушек из институтов благородных девиц. В общем, нестареющая классика в чистом виде, которая передаст ваше школьное настроение, даже если вы идете на работу.
Школьные образы сложно представить без юбки в клетку. Вспомните тех же учениц закрытых школ Великобритании или японских школьниц, которые всегда любой расцветке предпочтут именно клетку. А раз вас не связывают обязанности школьного дресскода, то вы можете выбирать юбки самых ярких расцветок.
Школьный стиль, навеянный американскими подростковыми комедиями и мелодрамами — форма чирлидеров и спортсменов. Объемные свитшоты с названиями школ и клубный бомбер, заботливо накинутый на плечи парнем капитаном школьной бейсбольной команды.
Если ваша ностальгия по школе сильна, но вы не готовы полностью наряжаться как ученица, то вы всегда можете использовать один элемент подобной одежды в ваших образах. Школьный стиль отлично сочетается со спортивным, классическим и даже самым безнадежно женственным.
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