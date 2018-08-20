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9 самых интересных пар открыто-закрытой обуви к сентябрю
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9 самых интересных пар открыто-закрытой обуви к сентябрю 

Harper’s Bazaar 31 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
На носу сентябрь, и хотя бы мысленно уже пора настраиваться на скорое расставание с любимыми босоножками. Если же делать этого совсем не хочется, на помощь придет открыто-закрытая обувь: с ней вы сможете гармонично сочетать осенние вещи, но при этом продлите приятное августовское послевкусие.
Так, мюли от Clergerie станут прекрасным дополнением к классическим офисным костюмам, с просвечивающими ботильонами Nicholas Kirkwood прекрасно будут смотреться легкие пальто и тренчи, а нюдовые шпильки Gianvito Rossi и вовсе подойдут ко всему.
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