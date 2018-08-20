9 самых интересных пар открыто-закрытой обуви к сентябрю

На носу сентябрь, и хотя бы мысленно уже пора настраиваться на скорое расставание с любимыми босоножками. Если же делать этого совсем не хочется, на помощь придет открыто-закрытая обувь: с ней вы сможете гармонично сочетать осенние вещи, но при этом продлите приятное августовское послевкусие.

Так, мюли от Clergerie станут прекрасным дополнением к классическим офисным костюмам, с просвечивающими ботильонами Nicholas Kirkwood прекрасно будут смотреться легкие пальто и тренчи, а нюдовые шпильки Gianvito Rossi и вовсе подойдут ко всему.