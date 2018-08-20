Back to school: редакция журнала Heroine рассказывает про свою школьную форму

По мере того как лето подходит к концу и приближается День знаний, на прилавках магазинов все больше видны тетради, ручки и карандаши, а на витринах мелькают черно-белые костюмы и громоздкие портфели. Вспоминая 1 сентября моего детства, я представляю, как мама вплетает в мои волосы два больших белых банта, и я радостно бегу надевать свой новый, идеально отглаженный школьный костюм, чтобы похвастаться им перед своими друзьями в первый день школы. Но так было не у всех. Мы решили вспомнить детство, поговорить о школе и собрали несколько историй из детства членов нашей редакции, чтобы посмотреть, что дети в школах носили раньше и что мы можем выбрать сейчас.

Дарья, главный редактор журнала Heroine

За свое детство я сменила 3 школы, училась в гимназии и лицее, но школную форму свою помню до сих пор. В первом классе нам пошили чудесные жилетки из серого атласа в темно-синюю клетку и с перламутровыми пуговицами. Носить эти жилетки нужно было со светлыми рубашками и темными юбками или брюками. Я очень любила эту форму, потому что выглядела в ней прекрасно. Сразу строгость и серьезность во взгляде: маленький человек пошел учиться! Да и все детки облагородились мгновенно, и мы стали классом, который можно было отличить от других параллелей.

Помню, какое-то время эти чудесные жилетки мы не носили — 4 класс — и мы уже выросли из них. И тогда мама купила мне безумно дорогую по тем меркам блузку из натурального шелка, с овальными пуговицами, на которых была золотая полоска.

В старшей школе форма была моей болью и психологической травмой. Не долго думая, класскомитет закупил нам серые шерстяные жилеты. Они были ужасны: колючие, бесформенные, мышинного оттенка. И под этой жилеткой можно было носить все, что угодно, лишь бы она была сверху. Поэтому в классе появились сочетание барби-розового с уродским серым, спортивной одежды с этим шерстяным чудовищем и прочего разнообразия безвкусицы. Я чувствовала себя ужасно, когда поверх своей стильной рубашки приходилось надевать это. А иногда после физкультуры мальчики не хотели переодеваться обратно в рубашки и надевали серые жилетки поверх красных футболок с полосками. Но в 8 классе я ушла и первым делом выбросила этот ужас.

Вообще, школьная форма — хорошая вещь. Это лицо класса, образ школы, если речь идет об общей форме. Это дресс-код, который дисциплинирует, да и часто выглядит очень стильно. Если однажды у меня будут дети, то я стану председателем классного комитета и дам почитать им свои фэшн-статьи, чтобы школьники не ходили, как мыши.

Елизавета, автор журнала Heroine

Для меня школьная форма — это принадлежность к чему-то важному и особенному. В нашей школе фартуки были привилегией старшеклассниц, поэтому мы с девочками очень ждали момента, когда сможем их носить. Атласные, кружевные, с оборочками и без — даже в едином стиле каждая могла выделиться. Я очень скучаю по объёмным бантам и белым лентам в волосах и считаю, что школьную форму не стоит бояться — нужно пользоваться моментом и получать удовольствие от того, что ты можешь её надеть.

Илья, автор журнала BroDude

В нашей школе не было единой формы как таковой, поскольку ценник и качество костюмов оставляли желать лучшего. Покупать такую форму, из которой ты вырастешь за один сезон, было нецелесообразно. Конечно, у нас был дресс-код: белый верх, черный низ, как можно строже и официальней. Но наш город не славился большими зарплатами и доступными ценами на качественные вещи, поэтому все выкручивались как могли. Единственное, с чем были проблемы — шузы. В одной из школ, в которой я учился, был строгий дресс-код: пришел в шузах — звони родителям либо иди домой.

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Роман, автор журнала ВroDude

Я учился в гимназии, и с 1 по 9 класс мы носили форму, которая включала пиджак, жилетку, белую рубашку и брюки. Я и мои одноклассники пиджаки старались не носить: они были сшиты из шерсти с добавлением синтетики. Мы их теряли, забывали в шкафчиках, на физкультуре или нарочно оставляли дома. Ходить в этих пиджаках было невозможно, а вот носить жилетки у нас считалось крутым. Иногда происходили драки из-за того, что кто-нибудь, желая подшутить над одноклассником, прятал его жилетку или отнимал. Даже в преддверии летних каникул, когда становилось жарко, мы не снимали их.

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Виктория, HR-менеджер

Ох, помню этот волшебный момент. Ты только выпустилась из детского сада, и у тебя нет половины зубов. Портфель уже куплен и в целом выглядит и весит больше тебя самой. Банты выглажены еще с начала лета. В голове была одна мысль: «Какая же будет форма?» Её наличие — это обозначение некой привилегированности к особой касте школьников. С формой теперь ты будешь полностью укомплектованным взрослым ребенком, а не малявкой в розовом платьишке с фото из яслей. И так получилось, что весь свой школьный комплект я носила вплоть до окончания начальной школы. Аж целых 4 года! Мне нравилось, что это было не банальное черное платье с белым фартуком, а красивый зеленый сарафан в клетку. Я балдела от него. Благодаря такой экипировке наш бандитский класс можно было вычислить издалека и обходить его стороной.

Выбор редакции

Елизавета, руководитель отдела продаж

У меня было синее платье в горошек — обязательная одежда на осень и весну для всех девочек с 1 по 11 класс. В школьные годы мы не понимали, насколько это было красиво и оригинально. В начальной школе поверх платья мы надевали фартук: в обычные дни — черный, а по праздникам — белый. В старших классах мы смирились и стали изобретать самые немыслимые фасоны, так как крой платья нам позволяли выбирать на свой вкус. Иногда это выглядело странно: платье по фасону больше напоминало коктейльное или бальное, но с принтом в белый горох и с белым отложным воротничком.

Выбор редакции

Алена, руководитель отдела спецпроектов

В начальной школе у нас была школьная форма, которая касалась не только фартуков, платьев и брюк, но и спортивной формы — белой футболки и темных спортивных штанов или шорт. В принципе, меня это особенно не волновало, и я без проблем ходила в форме, пока однажды на выходных мама не купила мне леопардовые шорты и розовый топ с цветами. Разумеется, что в качестве формы на физкультуру надевать мне их было запрещено. Но я придумала гениальное решение: взять с собой сразу и спортивную форму, и этот пестрый наряд. План был идеален во всем, кроме того, что мама меня слишком хорошо знала и перед уходом в школу проверила пакет с формой. Так мне пришлось оставить леопардовые шорты и топ дома. Насколько помню, в школу мне их так и не удалось пронести.

Выбор редакции

Сегодня дети не испытывают дефицита в выборе одежды и им больше не покупают форму на вещевом рынке. Ее заказывают в ателье или бутиках. Один из таких — Choupette — магазин эксклюзивной дизайнерской одежды и обуви для новорожденных, малышей и подростков. Здесь можно приобрести школьную, повседневную, спортивную, праздничную одежду и обувь.