10 «деревенских» платьев для городской жизни

A post shared by 12STOREEZ.COM (@12storeez) on Jun 19, 2018 at 4:02am PDT На днях Эмили Ратаковски появилась на публике в белоснежном платье крестьянки, дополнив его простыми кедами в тон и сумкой на плечевом ремне. Вдохновившись этим образом супермодели, мы собрали 10 похожих по стилю нарядов. Все эти платья будто созданы для размеренных прогулок по живописным деревенским полям. Но при этом они отлично интегрируются в повседневный городской стиль и прекрасно сочетаются как с полуспортивной обувью, так и с каблуками.

Предлагаем не ограничиваться одним цветом — помимо классических белых вариантов, как у Эмили, обратите внимание на разнообразные принты: цветочные, как у Polo Ralph Lauren, By Timo и Self-Portrait, ягодно-фруктовые, как у Dolce & Gabbana, или вообще овощные, как у 12Storeez.