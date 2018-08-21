Дочь Синди Кроуфорд поработала с Карлом Лагерфельдом

Коллекция под названием Karl Lagerfeld X Kaia включает одежду, обувь, аксессуары, бижутерию и солнцезащитные очки в стиле спорт-шик из бархата, шелка, кожи с металлической отделкой. Источником вдохновения для Кайи Гербер стали Париж и Лос-Анджелес.

«Я всегда хотела поучаствовать в творческом процессе создания коллекции. Работать с Карлом — воплощенная мечта. Считаю Карла Лагерфельда гением современности, счастлива, что удалось поработать с ним, — рассказала модель. — Я осознала, насколько трудна работа дизайнера и как много сил, творчества, мыслей, самоотдачи она требует».

Карл Лагерфельд в свою очередь сказал, что «у Кайи особенное, живое и независимое отношение к процессу создания коллекции — это вдохновляет».