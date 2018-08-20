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Кайя Гербер и Карл Лагерфельд выпустили совместную коллекцию
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Кайя Гербер и Карл Лагерфельд выпустили совместную коллекцию 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Карьера 16-летней Кайи Гербер развивается в геометрической прогрессии (гены дают о себе знать). Только в прошлом году она дебютировала на подиуме, а уже сегодня числится главной музой самого Карла Лагерфельда. В январе стало известно, что дочь Синди Кроуфорд сдаст первую коллекцию для именного бренда кутюрье Karl Lagerfeld. Сегодня наконец-то можно взглянуть на капсулу, которая состоит из одежды и аксессуаров. Коллекция, в которую вошло 68 предметов, сочетает в себе французский шик и свободный калифорнийский стиль, которого придерживается Кайя. Здесь и мини-юбки, и кроп-топы, и поясные сумки, и свитшоты. Стоимость вещей колеблется от 69 до 350 фунтов. Старт продаж запланирован на 15 сентября.
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