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3 образа на новую рабочую неделю, когда скоро back to school
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3 образа на новую рабочую неделю, когда скоро back to school 

SNCmedia.ru 1 час назад
Понедельник
На этой неделе мы решили бежать немного впереди лошадей и начать уже интегрировать в свой ежедневный гардероб осенние вещи. Начнем с одежды из винила и классных ботинок. Добавьте к образу бомбер или олимпийку, а также модный в этом сезоне рюкзак с мехом.
Среда
Четверг проводим в стиле преппи. Для этого обязательно наденьте какую-нибудь вещь в клетку. Мы выбрали юбку, которую будем носить вместе с блузкой в горох — сочетать несколько принтов в одном образе сейчас очень модно. Да и выглядит классно.
Пятница
А в пятницу собираем женственный аутфит: укороченный топ, джинсы с широкими штанинами и туфли без каблука. В таком можно смело после работы отправляться на любую вечеринку или ресторан.
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