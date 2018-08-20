3 образа на новую рабочую неделю, когда скоро back to school

Понедельник

На этой неделе мы решили бежать немного впереди лошадей и начать уже интегрировать в свой ежедневный гардероб осенние вещи. Начнем с одежды из винила и классных ботинок. Добавьте к образу бомбер или олимпийку, а также модный в этом сезоне рюкзак с мехом.

Среда

Четверг проводим в стиле преппи. Для этого обязательно наденьте какую-нибудь вещь в клетку. Мы выбрали юбку, которую будем носить вместе с блузкой в горох — сочетать несколько принтов в одном образе сейчас очень модно. Да и выглядит классно.

Пятница

А в пятницу собираем женственный аутфит: укороченный топ, джинсы с широкими штанинами и туфли без каблука. В таком можно смело после работы отправляться на любую вечеринку или ресторан.