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Французский модный дом предложил макияж для мужчин
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Французский модный дом предложил макияж для мужчин 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: Lenta.ru
Французская компания Chanel представила свою первую коллекцию макияжа для мужчин Boy de Chanel. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 21 августа.
Идея коллекции навеяна воспоминаниями о возлюбленном Шанель — Артуре «Бое» Кейпеле.
В линию вошли четыре оттенка тонального флюида Le teint, бесцветный бальзам для губ Le baume lèvres и карандаш для бровей Le stylo sourcils в двух оттенках (светло-коричневом и темно-коричневом). Упаковка средств фирменного минималистичного дизайна выдержана в темно-синем цвете.
Бальзам для губ содержит масло жожоба, масло семян ши и антиоксидант — производное витамина Е. В состав карандаша для бровей входят эластичный воск и увлажняющие масла. Тональный флюид скрывает несовершенства и защищает кожу от воздействия ультрафиолетового излучения (защитный фактор SPF 25).
Модный дом Chanel основан модельером Габриэль (Коко) Шанель во Франции в 1909-м, годом позже открылся первый магазин. В 1921 году Шанель вместе с парфюмером Эрнестом Бо выпустила первый аромат марки — Chanel №5. Первые драгоценности от Chanel появились в 1932 году, первые часы — в 1987-м. В настоящее время дом производит одежду, обувь, аксессуары, косметику и ювелирные изделия для женщин, а также парфюмерию и часы для женщин и мужчин.
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