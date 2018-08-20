Парни в деле: бренд Chanel впервые представил коллекцию макияжа для мужчин

Когда-то Коко Шанель заимствовала предметы мужского гардероба. Теперь же Дом Chanel , вдохновившийся женской бьюти-атрибутикой, создал первую коллекцию средств для макияжа, предназначенную только для мужчин. О каждом средстве для настоящих бруталов читай подробнее в нашем материале!

Новая коллекция под названием Boy de Chanel создана, чтобы разрушать стереотипы и призывать к тому, что красота определяется не полом. Бренд Chanel решил прекратить мейкап-дискриминацию по половому признаку и представил 3 незаменимых косметических средства, которые должны быть в арсенале каждого мужчины. В коллекции есть все необходимое: незаметная коррекция тона и рельефа, максимальная защита от агрессивной окружающей среды и продукт, который подчеркнет природную брутальность. Ничего лишнего.

В новой линейки представители сильного пола найдут:

Тональный флюидс невесомой и едва уловимой текстурой, который сделает кожу сияющей, свежей и ровной. Гиалуроновая кислота в составе позволит коже чувствовать себя комфортно, а особый полимер обеспечит отличную стойкость на целый день. Тон, кстати, представлен в восьми оттенках, так что косметические химики Дома Chanel парней бедной цветовой линейкой не обидели.

Карандашсделает брови боле выразительными и четкими. Благодаря выдвижному аппликатору и удобной щеточке, справиться с ним сумеет каждый. Стойкость у карандашей просто поразительная — до 8 часов. Что-то нам подсказывает, что на прилавках этой прелести не останется. Представительницы прекрасного пола разберут в первый же день продаж.

Бальзам для губ— продукт абсолютно незаметен на губах благодаря своей матовой текстуре. Очень продуманно, Chanel, так держать! Зато на протяжении 8 часов бальзам будет в тайне ото всех защищать нежную кожу губ, увлажнять и смягчать. Об обветривании наши парни теперь могут забыть навсегда. Матовый бальзам создан для того, чтобы быть невидимым, но при этом эффективным.

"Зачем это нашим бравым парням?" — спросишь ты. Все для того, чтобы мужчины не отвлекались от важных дел и выглядели при этом безупречно.

В России коллекция Boy de Chanel появится в январе следующего года.

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Фото:пресс-служба Chanel.