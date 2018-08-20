У Chanel появилась косметическая линейка для мужчин

Косметическая индустрия традиционно ориентирована на женщин — что в корне неверно, так как правильный уход и базовый макияж необходимы всем, вне зависимости от пола. Новая линейка Boy de Chanel минималистична как по внешнему виду, так и по содержанию. Французский бренд выпустил коллекцию из бальзама для губ, тонального средства и карандаша для бровей в четырех оттенках. Каждый предмет упакован в темно-синий флакон с узнаваемым лого Chanel . Мадемуазель Шанель всегда вдохновлялась мужским гардеробом, так что теперь настало время женщинам дать обратную связь.

Создатели Boy de Chanel придерживались наших любимых принципов — естественность и комфорт. Тональный флюид Le Teint с экстрактом каланхоэ, гиалуроновой кислотой и солнцезащитным фильтром SPF 25 сглаживает неровности кожи, защищает ее и насыщает кислородом. Бальзам с маслом жожоба смягчает и увлажняет губы и, что важно, не блестит. Уверены, многие девушки тоже с радостью бы им обзавелись. И наконец, мягкий и стойкий карандаш для бровей Le Stylo Sourcils: он представлен в четырех оттенках (два коричневых, серый и черный) и снабжен щеточкой и скошенной кистью — привыкнуть к нему не составит труда.