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У Chanel появилась косметическая линейка для мужчин
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У Chanel появилась косметическая линейка для мужчин 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Косметическая индустрия традиционно ориентирована на женщин — что в корне неверно, так как правильный уход и базовый макияж необходимы всем, вне зависимости от пола. Новая линейка Boy de Chanel минималистична как по внешнему виду, так и по содержанию. Французский бренд выпустил коллекцию из бальзама для губ, тонального средства и карандаша для бровей в четырех оттенках. Каждый предмет упакован в темно-синий флакон с узнаваемым лого Chanel. Мадемуазель Шанель всегда вдохновлялась мужским гардеробом, так что теперь настало время женщинам дать обратную связь.
Создатели Boy de Chanel придерживались наших любимых принципов — естественность и комфорт. Тональный флюид Le Teint с экстрактом каланхоэ, гиалуроновой кислотой и солнцезащитным фильтром SPF 25 сглаживает неровности кожи, защищает ее и насыщает кислородом. Бальзам с маслом жожоба смягчает и увлажняет губы и, что важно, не блестит. Уверены, многие девушки тоже с радостью бы им обзавелись. И наконец, мягкий и стойкий карандаш для бровей Le Stylo Sourcils: он представлен в четырех оттенках (два коричневых, серый и черный) и снабжен щеточкой и скошенной кистью — привыкнуть к нему не составит труда.
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