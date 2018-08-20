Леопард Риты Оры против змеиной шкуры Кардашьян

Звезды продолжают выбирать животные принты в своих нарядах.

27-летняя британская певица любит выделиться: то засветит нижнее белье на концерте, то выложит в социальной сети пикантный кадр в бикини с полуобнаженной грудью… К слову, Рите стесняться нечего. У нее великолепная фигура. Ведь певица каждую свободную минуту посвящает проработке мышц пресса, как и 22-летняя Дуа Липа. За последнее время артистки заметно преобразились. К ним примкнула и красотка Ким Кардашьян , которая тоже трудится в зале, не покладая всех частей тела. При том, что эти поп-дивы являются обладательницами плоских животиков, не сходят с обложек глянцев, почему-то иногда поражают своими нелепыми нарядами. То ли для того, чтобы о них говорили, то ли из-за того, что за ними в этот день не присмотрел стилист…

На днях ушлые папарацци подловили Риту Ору в неоновом леопарде, по своей фактуре напоминающем змеиную кожу. Певица буквально с ног до головы была обтянута в это облачение: платье по фигуре, колготки и даже туфли! Вроде бы за Орой никогда не наблюдалось подобных нелепых нарядов… Поклонники гадают, что же певица хотела сказать миру таким образом.

К Рите присоединилась и вышеупомянутая Ким Кардашьян, за которой следят миллионы fashion-блогеров. Как говорится в народе: «Что наденет Кардашьн, то сегодня и модно». Многие равняются на нее как на икону стиля. А фотожурналисты все не дремлют! Им не терпится узнать, в чем же звезда на этот раз вышла из дома. На этот раз Кардашьян успели шелкнуть, пока она шла по улице в своем змеином наряде. Стоит сказать, что здесь все более гармоничнее, чем у Риты Оры. Хоть цвет не бросается в глаза! Боди великолепно подчеркивает формы Ким, а от брюк невозможно оторвать глаз. Ведь Кардашьян знает, как подчеркнуть свою самую главную часть тела.

— Здесь нет ничего предрассудительного, как многие могут подумать, — говорит дизайнер и эксперт Мария Лузянина. — Так называемые хищные принты сейчас в тренде. Многие ведущие модные дома одевают своих моделей в такой тотал-лук. Более того, чем своеобразнее расцветка, тем интереснее образ. Дело в том, что многим непривычно видеть хищные принты в такой цветовой гамме. Хочется сказать, что лучше не делать как Рита Ора , то есть не бить настолько принтом, что называется, прямо в лоб. Нужно уметь миксовать, как Ким. Вообще не стоит бояться аксессуаров со змеей или леопардом. Ведь ими можно разбавить любой офисный лук!

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