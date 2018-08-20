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Готовимся к новому учебному году: 10 вещей в форменном стиле американских колледжей
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Готовимся к новому учебному году: 10 вещей в форменном стиле американских колледжей 

Harper’s Bazaar 33 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Если с наступлением осени вы ностальгируете по времени, когда нужно было закупаться канцтоварами и новой формой для учебы, добро пожаловать в наш клуб. Можно не любить школу или университет, но вернуться в юные беззаботные годы иногда хочется. Самый простой способ снова почувствовать себя студенткой — обзавестись мерчем известного университета или вещами в стиле американских колледжей. На такую тему часто фантазируют дизайнеры: например, Calvin Klein представили целую коллекцию университетской формы для круизного сезона 2019; а Opening Ceremony предлагали носить спортивные вещи в стиле американских колледжей еще весной этого года. Правда, многие бренды помещают на одежду собственную аббревиатуру на манер университетских айдентик.
Ищите бомберы, лонгсливы, джемперы, худи, футболки, шарфы и носки в контрастную полоску или ромб, с угловатыми шрифтами, с цветными рукавами, манжетами и воротничками — именно это отличает форменный стиль многих университетов.
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