Кендалл Дженнер вызвала гнев международных моделей 

В новом юбилейном номере журнала LOVE, модель Кендалл Дженнер снялась в смелой фотосессии фотографа Аласдера МакЛеллана. В сопровождающем съемку интервью она рассказала журналу о трудностях модельной жизни. Однако откровения Кендалл были приняты в модельной индустрии крайне отрицательно. Дженнер пожаловалась, что она «никогда не была такой девушкой, которой хотелось делать тридцать показов за сезон, или что там еще эти другие девчонки делают», пожелала другим моделям удачи, и сообщила, что даже отказавшись от многочисленных показов во время последнего модного сезона она «была на грани нервного срыва».
Реакция последовала незамедлительно от популярного инсайдерского модельного инстаграма ShitModelMGMT, обвинившего модель в привилегированном отношении к своей профессии, и напомнив ей, что большинство моделей не имеет стартовой платформы в виде богатой семьи и связей. К критике присоединились многие модели: хорватская топ-модель Фаретта назвала Кендалл «ленивой», черногорка Ирина Джуранович заявила, что «никогда раньше не была так оскорблена», Дарья Строкоус напомнила Дженнер, что с легкостью выполняет семьдесят выходов за один сезон и не жалуется, а Юлия Ратнер просто посоветовала ей меньше разговаривать.