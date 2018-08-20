Модные бренды, которые заботятся об окружающей среде (а мы и не знали)

Недавно мы писали, что sustainable fashion — не просто модное явление, которое с каждым годом становится глобальнее и масштабнее. Мода с приставкой «эко» — вынужденная мера, крик самой природы о помощи, который просто невозможно не услышать. Согласитесь, мы все хотим хорошо и стильно выглядеть, поэтому промышленный мир и делал все возможное, чтобы удовлетворить любой каприз покупателя: недаром и появился термин «быстрая мода». К счастью, в погоне за эфемерными благами общества, мы быстро (а так ли уж быстро?) поняли, что это самое общество под угрозой, что его надо спасать, холить и лелеять. И здесь нам как нельзя лучше помогают гиганты индустрии.

Timberland

Думаем, вы хоть раз слышал название Timberland, а уж их песочно-жёлтые массивные ботинки все точно видели великое множество раз. Но мало кто знает, что Timberland — один из родоначальников моды на экологичные материалы. Уникальная бесшовная технология крепления подошвы, трёхслойная подошва, прочные и износостойкие материалы, а также грязеустойчивые технологии — это все, конечно, хорошо. Но сейчас о другом, о более важном и значимом: будучи эко-ориентированной маркой, Timberland использует каучук и переработанный полиэтилентерефталат (ПЭТ), что позволило бренду запатентовать такие уникальные безопасные материалы, как CORDURA® или ReCanvas™. С экологичной стороны марка подходит и к оформлению своих магазинов. Так, большинство элементов деревянного интерьера выполнены из вторично переработанного материала, а скопившийся за день мусор собирается и утилизируется, становясь одной из составляющей подошвы знаменитых ботинок.

Levi’s Для производства культовой модели 522 Levi’s использует запатентованный материал Econyl — полиамид переработанных нейлоновых волокон, который производится на многих заводах развитых стран. Решение марки неслучайно: по их словам, из-за растущего спроса на джинсовые изделия и их широкой популяризации среди молодёжи индустрия испытывает дефицит в хлопке — основном элементе в производстве денима. На сегодняшний день Levi’s 522 состоят из 61% хлопка, 38% полиамида Econyl и 1% эластана. Кроме этого, несколько лет назад Levi’s представили линию джинсов под названием Waterless: внешний вид и качество выпускаемых моделей остается прежним, воды же при производстве тратится гораздо меньше.

Adidas

Поклонники спортвира, трепещите: треники и кроссовки не только становятся популярнее день ото дня, но и безопаснее для окружающей среды, а, значит, и для нас с вами. Так, коллекция одежды Adidas Parley создана из переработанного океанского мусора. Собрав тонны хлама со дна океана, специалисты не только улучшили окружающую среду, но и смогли извлечь из него пользу в виде одежды для занятий спортом. Для производства были использованы рыбацкие сети, пластик и промышленные отходы, которые подверглись специальной химической обработке, процессу измельчения и прессовки. Полученная нить была использована для создания коллекции Adidas Parley. Также при создании коллекции Adidas by Stella McCartney была разработана технология Dry Dye, позволяющая окрашивать материалы без использования воды.

United Colors of Benetton

Benetton только-только начинает двигаться в сторону экологической направленности. Так, первым шагом на пути к спасению планеты стала замена привычных пластиковых вешалок на деревянные. Вешалки Benetton производятся из так называемого «жидкого дерева» — материала, который на 80% состоит из измельченной древесины и на 20% — из полипропилена. Следует также сказать, что около 30% коллекций бренда производятся из экологичного хлопка.

«ТВОЕ» начинает освоение эко-тенденций с внедрения технологии bio-polish. Благодаря использованию нового метода трикотаж становится не только мягким, но и прочным, а, значит, его не придется выбрасывать через сезон-другой. В настоящий момент «ТВОЕ» активно изучает процесс вторичной переработки ткани и использования recycled materials для производства новых коллекций и изделий.

Guess

«Зеленая революция от Guess» — звучит неплохо, особенно в тех вопросах, когда дело касается горячо любимого нами денима. «Начни с чего-то!» — провозглашает Guess и создает коллекцию Guess Eco, при производстве которой используется минимальное количество химикатов и электроэнергии, а также экономится более 50% воды. Подкладки же джинсов и вовсе выполнены из переработанных пластиковых бутылок.

Wolford

Премиальный бренд Wolford тоже не остался в стороне дела по спасению планеты. Еще в 2016 бренд вступил в инициативную группу KLIMAACTIVE, что позволяет сократить выбросы CO2 на 300 тонн ежегодно. Опираясь на принципы sustainable fashion, для производства своих коллекций Wolford использует три уникальных материала: INFINITO (безвредный полимер), MODAL (натуральное волокно) и ROIC (искусственная пряжа). Все вещества нетоксичны и могут быть подвержены процессу переработки несколько раз подряд. Воду же для окрашивания колготок берут из специальной скважины, а после использования ее фильтруют, очищают и снова пускают в работу.