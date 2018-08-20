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Уже не для спорта: 9 кепок с надписями, которые подойдут ко всему
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Уже не для спорта: 9 кепок с надписями, которые подойдут ко всему 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Кепка — это, пожалуй, единственный головной убор, который можно носить круглый год (конечно, многое зависит от климата в вашем регионе). Рианна, например, является преданной поклонницей бейсболок и предпочитает носить их со всем подряд: со спортивным костюмом, платьем-рубашкой, мини-сарафанами и массивным пуховиком. Чтобы утеплиться, певица может повязать под кепку шелковый платок, который по цвету будет контрастировать со всем остальным нарядом. Интересно, что Рианна выбирает именно спортивные кепки с различными надписями и логотипами.
Собственно, почему бы и нет: спортивные вещи уже давно вошли в наш повседневный гардероб, так что к велосипедкам, массивным кроссовкам и треникам этот головной убор будет точно кстати. Кепку также можно надеть под классическую коричневую шубу и лакированные ботфорты, яркую парку и альпинистские ботинки, строгий темный костюм и туфли на острой шпильке. «Правильных» надписей не существует — выбирайте согласно собственному настроению и взглядам: это могут быть как нейтральные слова вроде Friday, так и неоднозначные фразы типа Almoust famous. Если не хотите, чтобы бейсболка выделялась, обратите внимание на классические цвета вроде черного, белого и серого — такие модели точно впишутся в любой образ.
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