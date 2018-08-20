Если надоел деним: 9 курток из вельвета, которые подойдут ко всему

Сложно встретить человека, у которого в наличии нет джинсовой куртки. Деним давно стал синонимом универсальности. Меняются пропорции, фасоны, декор, но суть остается одной. Тем, кому надоели однотипные жакеты, предлагаем присмотреться к вельвету, который в этом сезоне в почете у дизайнеров. Этот материал не так избит, как деним, бархатистый рубчик смотрится куда интереснее за счет текстуры. На выбор — «рабочие» оверсайз-куртки-рубашки (смело идите за ними в мужской отдел) или приталенные женственные модели, как у AlexaChung.