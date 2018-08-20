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Ничего не страшно: 13 пар грубых ботинок на случай непогоды
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Ничего не страшно: 13 пар грубых ботинок на случай непогоды 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Высокие ботинки на грубой подошве всегда спасут в сезон дождей и не погибнут от реагентов с приходом зимы. Благодаря легендарным Dr. Martens модели на шнуровке получили статус классики и вошли в коллекции самых именитых брендов. Пряжки, металлические детали и нашивки их только красят: как-никак, а пик популярности «мартенсов» пришелся на гранжевые 90-е. Сегодня вполне можно найти более нейтральные и даже женственные варианты. У Chloé, например, заостренный носок и скошенный каблук скорее походят на винтаж, а минималистичные The Row из матовой кожи уместно надеть и с тонким трикотажным платьем. Главное — не забывайте, что лаку противопоказан мороз. Если вам тоже понравились блестящие Prada, то успейте надеть их до первого снега.
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