Алое платье и мокрая челка: Ирина Шейк превратилась в Кармен на обложке испанского Vogue 

32-летняя супермодель российского происхождения Ирина Шейк предстала на обложке испанского Vogue в образе севильской красотки.
Позируя fashion-фотографу Джампаоло Сгуре, Ирина Шейк надела алое платье с откровенным декольте и разрезом. Красотка, чьи волосы стилист решил показать намокшими будто от страстного танца, не упустила возможности показать стройную ногу и черный подклад эффектного наряда.
Ранее в этом месяце Ирина Шейк вместе с другими русскими красотками Натальей Водяновой и Наташей Поли снялась для юбилейного русского Vogue.
А в каком образе Ирина больше нравится тебе?
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Фото:Instagram