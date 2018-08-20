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Converse выпустили кеды с Hello Kitty
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Converse выпустили кеды с Hello Kitt 

Собака.ru 18 минут назад
Фото: Собака.ru
Японская компания Sanrio, выпускающая каваий-товары с мультяшными персонажами, сделала коллаборацию с Converse: теперь на культовых кедах Chuck Taylor All Star, Chuck 70 и One Star красуется не менее культовая кошка Hello Kitty. Кроме ее мордочки и бантика, на обуви есть надпись «Say hello to me when you see me» («Скажи «Привет», когда встретишь меня»), а также изображения других героев из вселенной Sanrio.
sobaka
Кеды из коллаборации Sanrio X Converse уже можно купить: они доступны как в детских, так и во взрослых вариантах до 40 размера. При этом бренды предлагают одеться в Hello Kitty с ног до головы: вместе с обувью вышли «мультяшные» футболки, лонгсливы и толстовки.
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