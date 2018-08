Converse выпустили кеды с Hello Kitty

Converse выпустили кеды с Hello Kitt

Японская компания Sanrio, выпускающая каваий-товары с мультяшными персонажами, сделала коллаборацию с Converse: теперь на культовых кедах Chuck Taylor All Star, Chuck 70 и One Star красуется не менее культовая кошка Hello Kitty. Кроме ее мордочки и бантика, на обуви есть надпись «Say hello to me when you see me» («Скажи «Привет», когда встретишь меня»), а также изображения других героев из вселенной Sanrio.

Кеды из коллаборации Sanrio X Converse уже можно купить: они доступны как в детских, так и во взрослых вариантах до 40 размера. При этом бренды предлагают одеться в Hello Kitty с ног до головы: вместе с обувью вышли «мультяшные» футболки, лонгсливы и толстовки.