Тенденция на осень: украшения в итальянском стиле

Амальфи, Тоскана, Сардиния, Лугано… Все эти слова звучат как музыка, когда размышляешь, где было бы здорово провести летние каникулы мечты. Если в этом году вам посчастливилось посетить Италию, вы наверняка пребываете в восторге от неповторимой атмосферы этой страны. Если же нет, отправляйтесь исследовать этот европейский регион вместе с нами, любуясь ювелирными изделиями в истинно итальянском стиле.

Оговоримся сразу: итальянский стиль в украшениях — он не про ноу-хау и не про ультрасовременность, это скорей благородное сочетание эстетики с вековыми традициями мастерства ювелиров этой страны. Монументальные формы, солнечный блеск желтого золота или позолоты, цитаты из флоры и фауны и неизменно дорогой внешний вид — основные характеристики ювелирных изделий в итальянском стиле. Стоит ли приводить еще доводы или вы уже «запали»?

Кольцо с фианитами

Броские и эффектные украшения мгновенно настраивают на позитив — это как тот самый праздник, который всегда с тобой, но только в миниатюре. Хотя в итальянском стиле даже миниатюры выглядят как выдающиеся объекты ювелирного искусства.

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Колье с фианитами

Если вы часто носите слишком базовые вещи, итальянский стиль в украшениях подойдет вам как никакой другой. Он оживит ваш собственный стиль и добавит ему толику блеска.

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Серебряные серьги

Отправиться в шопинг-тур по Италии — это ли не отпуск мечты? Хотя если украшения в итальянском стиле продаются со скидками и здесь, то порадовать себя обновками можно и не выходя из дома.

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Браслет с фианитами

На цветочных изображениях, а также на фигурах животных итальянский стиль не экономит — в них не закладывается какой-то мистический смысл, скорее это просто восхищение совершенством природы во всех ее проявлениях, к которому мы также имеем прямое отношение.

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Колье с фианитами

Одна из принципиальных характеристик украшений в итальянском стиле — это монументальность. Их должно быть видно, они заявляют о себе громко и как бы намекают на то, что их хозяйка — сильная и яркая личность, запоминающаяся и непохожая на других (как и ее «компаньоны» — украшения).

Колье SL, серебро, фианиты (заказать)

Кольцо с фианитами

Играть с формами и фактурами — любимое увлечение итальянских дизайнеров украшений. Минималисты от такой эклектики приходят в ужас, а максималисты — в необъяснимый восторг!

Кольцо SL, серебро, фианиты (заказать)

Браслет с фианитами

Когда украшения или аксессуары выглядят дорого, но при этом продаются со скидкой — это ли не удача, о которой мечтает каждый шопоголик? Стать обладательницей такого необычного браслета — значит пополнить свою коллекцию вещью-хитом, которая всегда будет в центре внимания.

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