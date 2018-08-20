Прет-а-порте из мусора: модельеры примеряют вторсырье

90% той цены, которую вы платите за воду — это стоимость бутылки, которая сразу летит в мусорное ведро и впоследствии закапывается, сжигается или просто хранится на полигонах и свалках. При этом пластик, являясь ценным сырьем, может быть переработан и использован повторно. Как бутылку превратить в одежду и какие идеи предлагает модная индустрия в борьбе с накоплением вторичного пластика — читайте в нашем материале.

На чемпионате мира по футболу 2018 года форма сборных была полностью или наполовину изготовлена из переработанных пластиковых бутылок. В частности, футболки сборной России для разминки перед матчами на 100% состояли из вторичного пластика, собранного на океанских пляжах в рамках сотрудничества некоммерческого проекта по защите мирового океана Parley for the Oceans и компании Adidas. Другой производитель футбольной формы, компания Nike, утверждает, что на каждый комплект пошло от 12 до 18 переработанных питьевых бутылок.

Это не первый случай, когда команда нашей страны играет в форме, изготовленной из вторсырья. В 2017 году московский "Спартак" представил новые комплекты, каждый из которых состоял из 16 переработанных пластиковых бутылок, что позволило производителю сохранить ресурсы, снизить потребление энергии и уменьшить выбросы в атмосферу.

Новая жизнь пластиковой бутылки

Давайте разберемся, каким же образом пластиковая бутылка может превратиться в функциональную, удобную и красивую одежду. Емкости, как правило, используемые для хранения жидкостей, таких как вода и безалкогольные напитки, сделаны из полиэтилентерефталата, сокращенно ПЭТ. Это пластик, который легко может быть переработан в волокна — полиэстер. Он и есть то, что в результате мы называем переработанным пластиком. По своим свойствам ПЭТ неотличим от первичного сырья.

Если объяснять процесс производства ткани в двух словах, то она получается из пропускания жидкого пластика через крохотные отверстия. После остывания, пластик превращается в нити, из которых впоследствии и плетут ткань. Чтобы сшить одну вещь, требуется в среднем 25 пластиковых двухлитровых бутылок. К примеру, на зимнюю куртку уйдет 40 бутылок.

Более подробно технология образования вторичного полиэстера выглядит следующим образом. На мусорных полигонах бутылки прессуют, упаковывают в контейнеры и оправляют на мусороперерабатывающий завод. В первую очередь их нужно разобрать по цветам. Далее их стерилизуют и удаляют любой инородный материал, как например крышки и этикетки. Спрессованные и мелконарезанные бутылки плавят при высокой температуре — более 250°. Когда расплав ПЭТ остывает, он становится похожим на сироп и его можно превратить в нити.

Его, как через мясорубку, продавливают через специальные фильеры — тонкие отверстия диаметром в десятые доли миллиметра. В результате из расплава образуются тонкие и длинные волокна, которые, охлаждаясь потоком воздуха, затвердевают. Они и являются исходным материалом для изготовления полиэстеровых нитей различного назначения. Количество волокон в полиэфирной нити может достигать 250.

Далее нити вытягиваются на специальном аппарате, который растягивает их более чем в два раза — этот процесс делает нити прочными и долговечными, — а потом сжимаются, чтобы ткань впоследствии была мягкой. Эти процессы усиливают молекулярные связи в ткани. Далее нити, пройдя через сушку, по текстуре становятся похожими на шерсть. После происходит окраска и вязание.

Ткань может пройти дополнительный процесс ворсования, как в случае с производством флиса. Таким образом она приобретает привычную мягкую бархатистую структуру и обеспечивает отличные теплосберегающие свойства. Также дополнительно ткань может быть обработана водоотталкивающим средством. Собственно, так бутылка из-под напитка превращается в ткань, которая легко стирается, при этом материал быстро сохнет и после стирки не меняет размер и форму.

Пластик в моде

Модная индустрия также не осталась в стороне от достижений современных технологий. Одним из последних событий в мире экологичной моды стало производство солнечных очков из океанического мусора: на создание каждой оправы пошло около 10 кг мусора, выловленного рыбаками у испанского побережья.

Впрочем, история вторсырья в моде уходит корнями в конец прошлого века. Идею использования пластика для создания дизайнерских вещей впервые представил в конце 90-х годов модный дом Paco Rabanne. А в 2002 году модели с мусорными пакетами в руках продемонстрировали коллекцию канадского дуэта Dsquared2 из полностью переработанного пластика.

Позже идею экоодежды подхватили и более доступные бренды. Появление переработанного пластика в масс-маркете состоялось в 2008 году в виде украшений от американского производителя одежды American Apparel. Под влиянием Стеллы Маккартни в борьбу за окружающую среду включилась и спортивная компания Adidas. В 2012 году она одела в форму из переработанного полиэстера около 70 000 волонтеров на Олимпийских играх в Лондоне.

В последние годы эту полезную во всех смыслах тенденцию подхватили и такие крупные модные конгломераты, неравнодушные к окружающей среде, как H&M, Levi's, Zara, Topshop, Marks&Spencer, Max Mara и другие. В том числе и российские дизайнеры поддержали мировой тренд, представив в 2016 году коллекцию толстовок, на производство каждой из которых потребовалось всего пять пластиковых бутылок.

Но главное, что помимо удобства, качественных характеристик и внешнего вида, ткань из переработанного пластика сохраняет окружающую среду, экономя как ресурсы, так и сокращая вредные выбросы в атмосферу. Кроме того, такой процесс требует на 30% меньше энергии, чем производство одежды из полиэстера, произведенного традиционным путем, не говоря уже о том, что переработка пластика в одежду могла бы сэкономить многим странам, вынужденным закупать нефть, бюджет.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников